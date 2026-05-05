I socialisti lanciano gruppi di lavoro per creare un progetto per Pinerolo 2027

Dopo la scelta di non partecipare al Campo largo e aver ottenuto l’adesione di due assessore della Giunta Salvai, i socialisti iniziano a lavorare sul programma per le elezioni comunali di Pinerolo, nel 2027.

Il Psi annuncia l’apertura di tavoli di lavoro, mentre Pd e alleati si stanno confrontando per arrivare alla scelta del candidato sindaco, tra i tre nomi in lizza: Francesca Costarelli, Silvia Lorenzino ed Elvio Rostagno.

L’irruzione dei socialisti nella scena pre-elettorale ha scompaginato le carte, perché ha creato un nuovo contenitore politico che vuole prendere voti in particolar modo al centro, cercando di delimitare il raggio di azione delle forze progressiste del campo largo.

Le carte non sono state ancora scoperte, ma l’alfiere di questo nuovo schieramento sarà quasi sicuramente Lara Pezzano, assessora della Giunta Salvai, che ha sposato la causa del garofano assieme all’altra assessora Bruna Destefanis. Loro non dovrebbero essere gli unici pezzi dell’attuale maggioranza a partecipare al progetto, circolano voci di nuovi ingressi anche dalla lista del sindaco, La Città Cresce, che non ha aderito al Campo largo.

I gruppi di lavoro, lanciati con una nota del segretario cittadino Elio Richiardone, riguardano: Persone e comunità, Territorio e ambiente, Sviluppo ed economia e Governo della città. L’iniziativa è aperta a cittadini, associazioni e forze politiche che vogliano confrontarsi in questo percorso. Per aderire ai gruppi, si può scrivere all’indirizzo e-mail psipinerolo@gmail.com.