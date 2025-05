Musica, colori e sorrisi: l’11 maggio è tempo di festa in via Tunisi

Torino si prepara ad accogliere una nuova edizione della festa di Via Tunisi che si terrà domenica 11 maggio, dalle 8 alle 20. Un appuntamento che celebra la primavera con una giornata ricca di eventi, attività e proposte per tutta la famiglia.

La festa si svolgerà tra piazza Galimberti, via Tunisi e via Montevideo, trasformando le strade del quartiere in un vivace centro di socialità, musica e creatività. In occasione della Festa della Mamma, la mattinata sarà inaugurata dalla sfilata delle majorette "Le Sirenelle", che porteranno ritmo e colore lungo le suddette vie.

Durante tutta la giornata, i negozi della zona rimarranno aperti, numerosi stand saranno allestiti per l'occasione e ospiteranno espositori selezionati, artigiani, produttori locali e hobbisti, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare prodotti unici e di qualità.

La festa sarà animata anche da balli country organizzati dal gruppo Old Wild West, che coinvolgeranno il pubblico in un'atmosfera conviviale e divertente, adatta a tutte le età.

Particolare attenzione sarà riservata anche a bambine e bambini, che potranno cimentarsi in attività sportive, in particolare nel calcio, o partecipare a momenti di danza e intrattenimento. Non mancheranno le giostre i gonfiabili e il trucca bimbi, per garantire una giornata di puro

divertimento.