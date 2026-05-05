Riorganizzazione del 118: Riboldi risponde alle interrogazioni di Calderoni (Pd) e Marro (Avs)

“Nessun taglio ma una redistribuzione razionale delle risorse per agire meglio e più rapidamente”: così l’assessore Federico Riboldi ha risposto a due interrogazioni sul servizio di emergenza-urgenza 118, presentate da Mauro Calderoni (sui territori di Alba, Bra e Valle Tanaro) e da Giulia Marro (su riduzione della presenza medica e riorganizzazione nelle aree montane e periferiche).

Marro ha richiamato le critiche di Uncem Piemonte, che parla di “tagli mascherati da riorganizzazione”, sottolineando il rischio di maggiori distanze per cittadini spesso anziani, minore sicurezza sanitaria e ulteriore spopolamento. Ha inoltre denunciato il metodo, con territori “informati a decisioni già assunte”, e chiesto se le scelte siano di indirizzo politico o dei direttori generali delle ASL e di Azienda Zero.

Calderoni ha evidenziato “forte preoccupazione” per possibili modifiche nei distretti di Alba e Bra e criticità ancora maggiori in Valle Tanaro, dove i sindaci chiedono il mantenimento e potenziamento del presidio di Garessio. Ha quindi chiesto chiarimenti sulla riduzione della presenza medica e sulle misure per garantire sicurezza e copertura del servizio.

Riboldi ha annunciato per il 6 maggio una riunione della Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2 all’ospedale di Verduno, con Azienda Zero, e un confronto analogo per la Valle Tanaro. La “revisione del modello organizzativo”, ha spiegato, punta a continuità, sicurezza e qualità del servizio, con “appropriatezza dell’intervento” e maggiore rapidità.

Dal 16 maggio ad Alba e Bra sarà attivata al DEA di Verduno un’auto medica con medico e infermiere, integrata ai mezzi infermieristici già operativi, per concentrare le risorse sui casi più complessi. Prevista anche integrazione con elisoccorso e altri mezzi, oltre all’assunzione di nuovi medici per il 118 di Cuneo.

In Valle Tanaro, la presenza medica diurna festiva è stata spostata da Garessio a Ceva, posizione ritenuta strategica. Sui tempi di intervento, l’elisoccorso dovrebbe ridurli nelle aree periferiche, come Alta Langa e Val Tanaro. Le scelte saranno approfondite nei prossimi incontri con gli amministratori locali.

Nel corso del question time è stata data risposta anche alle interrogazioni: 1091 “Chiarimenti urgenti sull'eventuale chiusura temporanea, riduzione o rimodulazione del Day Surgery Multispecialistico dell'Ospedale S. Giacomo di Novi Ligure” di Pasquale Coluccio (M5s); 1093 “Hanon System Pinerolo, l'ennesima delocalizzazione. A quando il tavolo regionale sull'automotive?” di Valentina Cera (Avs); 1094 “La Regione intende farsi carico delle richieste di Comuni e Unione Montana Valle Susa in merito alla localizzazione del TAV Avigliana Orbassano?” di Alice Ravinale (Avs); 1095 “potenziamento e riqualificazione dei servizi sanitari Presidio Ospedaliero di Tortona” di Domenico Ravetti (Pd); 1096 “Misure urgenti per l'attuazione delle linee regionali di prevenzione e contrasto alle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario” di Alberto Unia (M5s); 1097 “Aree interne piemontesi SNAI: verifica dell'effettivo reinserimento delle aree escluse nella programmazione nazionale” di Emanuela Verzella (Pd); 1098 “Chiarimenti sugli abbattimenti di piccioni avvenuti tra Caselle Torinese e Borgaro Torinese e sulle verifiche relative ad autorizzazioni, sicurezza pubblica e benessere animale” di Sarah Disabato; 1099 “Come si sta impegnando la Regione per favorire una soluzione certa e definitiva per gli stabilimenti ex-ILVA piemontesi?” di Vittoria Nallo (Sue).