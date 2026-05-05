Cantieri, Adduce (Lega): "L’Amministrazione lascia soli cittadini e commercianti: Rivoli non può restare ostaggio dei lavori”

"Cantieri ovunque, disorganizzazione evidente e nessuna visione complessiva. Questa è la fotografia reale che stanno vivendo in queste settimane molti quartieri di Rivoli. I lavori infrastrutturali sono necessari, ma l’assenza di coordinamento da parte dell’Amministrazione sta trasformando interventi utili in un disagio quotidiano insostenibile per cittadini e attività economiche", dichiara Laura Adduce, consigliere comunale di Rivoli e segretario della Lega.

"Tra accessi alle abitazioni resi difficoltosi, passi carrai spesso non garantiti, parcheggi inesistenti e una viabilità fortemente compromessa, si sta creando una situazione che sta mettendo in seria difficoltà intere zone della città. Le attività commerciali stanno subendo un calo evidente della clientela, mentre i residenti si trovano senza risposte concrete – prosegue Adduce – Non è più tollerabile questa gestione frammentata e priva di programmazione. Per questo ho depositato una mozione con la quale chiedo un piano organico e coordinato dei cantieri, che eviti sovrapposizioni e garantisca una gestione ordinata degli interventi sul territorio. Serve inoltre assicurare l’accesso alle proprietà private, individuare parcheggi alternativi e prevedere misure di sostegno per le attività penalizzate", conclude Adduce.