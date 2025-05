Erba alta, monopattini abbandonati e poca luce: "Da 6 mesi chiediamo due lampioni"

Il vialetto è al buio e tutto intorno spiccano erba alta e monopattini abbandonati. Sono queste le condizioni del giardino Appio Claudio 225 di via Servais 209 interno 135, quartiere Parella, denunciate da alcune residenti.

La luce della discordia

"Sono sei mesi che chiediamo due paletti della luce che rendano il giardino, e la passeggiata, più sicuri" spiegano Alessandra e Ada Bergese, mostrando un cartello di protesta. L'area verde, infatti, sta diventando una sorta di giungla e in mezzo alla vegetazione non è raro trovare cartacce o altri rifiuti. Per non parlare di un monopattino che qualcuno ha pensato bene di accantonare per terra.

"Sollecitiamo i lavori"

“Per due paletti della luce sollecitiamo ogni settimana l’intervento al coordinatore al Verde e ai tecnici - dichiara il capogruppo di Forza Italia in Circoscrizione 4, Walter Caputo -. A novembre 2024 ci era stato comunicato che avrebbero messo i paletti, che mancava soltanto un pezzo. Ma sono passi sei mesi e la situazione è sempre la stessa”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere di Fi, Felice Scavone. “Se lamentano sempre problemi di bilancio, prendiamo accordi con un pastore e mettiamo 4 pecore...” ironizza il consigliere.

I motivi del ritardo

Un argomento già discusso in consiglio di Circoscrizione. "Verranno sostituiti dei paletti dell’illuminazione pubblica presenti sulla scarpata - replica il coordinatore all'Ambiente della 4, Lorenzo Ciravegna -. Il ritardo è dovuto al reperimento dei paletti che attualmente non risultano essere disponibili, per quanto riguarda l’erba alta, il cronoprogramma degli sfalci risulta regolare, a breve si concluderà il primo sfalcio su tutto il territorio circoscrizionale".