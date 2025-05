Furti seriali nella logistica Codé Crai, smascherata banda di camionisti

Tre autotrasportatori sono stati identificati e fermati dai carabinieri di Leinì, al termine di un’operazione che ha smascherato una serie di furti seriali all’interno della piattaforma logistica della Codé Crai. I tre, approfittando della loro posizione, sottraevano regolarmente merce destinata ai punti vendita del gruppo in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

I furti avvenivano durante le fasi di carico dei camion, quando gli indagati si appropriavano di colli e materiali che poi risultavano mancanti alle successive consegne. Il danno economico per l’azienda è stato ingente, così come i disagi per gli altri trasportatori, spesso ingiustamente ritenuti responsabili delle anomalie.

Fondamentale la collaborazione tra Codé Crai e l’Arma dei carabinieri, che ha permesso di ricostruire il modus operandi della banda e di fermarne l’attività illecita. Secondo le prime stime, il valore delle merci rubate ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro.