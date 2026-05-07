Il Cecchi Point riparte, inaugurati i nuovi spazi polivalenti della Casa del Quartiere

Prossimo a festeggiare (a settembre) i 25 anni di vita, il Cecchi Point inaugura una nuova fase della propria storia e si conferma uno dei principali presìdi sociali e culturali del quartiere Aurora. Oggi pomeriggio sono stati presentati i nuovi spazi riqualificati della Casa del Quartiere di via Cecchi, frutto degli interventi realizzati grazie ai fondi del Pnrr nell’ambito del Piano Integrato Urbano. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, welfare di prossimità e protagonismo giovanile.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, gli assessori Jacopo Rosatelli e Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, la direttrice dei Dipartimenti Servizi Sociali ed Educativi Monica Lo Cascio e il presidente dell’associazione Il Campanile Davide Paglia.

Lo Russo: “Da esperimento a esperienza unica”

“Un luogo nato come un esperimento e che si è trasformato in un’esperienza unica”, ha sottolineato il sindaco Lo Russo, ringraziando la squadra che ha lavorato al progetto. “Questa giornata riafferma i valori della nostra città: non è un punto di arrivo, ma una ripartenza”. Il primo cittadino ha ricordato come il Cecchi Point rappresenti oggi un modello virtuoso di socialità positiva, capace di offrire servizi concreti alle persone più fragili e nuove opportunità ai giovani del quartiere.

Gli interventi

Gli interventi hanno interessato sia gli spazi dedicati al welfare sia quelli rivolti alle attività culturali e aggregative.

Sul sociale ecco il progetto “Cecchi Community Care” che ha permesso il recupero delle ex officine comunali, trasformate in un centro polivalente con nuovi spazi per l’accoglienza e un ambulatorio medico in via di definizione. A tutto questo vanno ad aggiungersi gli adeguamenti strutturali, energetici e impiantistici. Importante l’opera di allestimento, grazie ai contributi - tra gli altri - di Enel nel Cuore Onlus e fondazione Compagnia di San Paolo.

“Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio - ha aggiunto l’assessore Rosatelli - e crediamo che questo luogo possa costruire un rapporto ancora più forte con le vicine case e con gli ospedali di comunità”. Il nuovo Centro Servizi punta infatti a rafforzare il welfare di prossimità attraverso attività di orientamento sociale, supporto sanitario, facilitazione digitale e accompagnamento per le persone in condizioni di vulnerabilità.

Per la direttrice Monica Lo Cascio il Cecchi Point rappresenta “un luogo di opportunità con un’offerta variegata, dove fare welfare di comunità e connettersi con tutti i principali attori del territorio”. Una rete che coinvolge associazioni, operatori sociali e cittadini in un modello partecipativo ormai consolidato.

Spazio aperto al domani

Grande attenzione anche al protagonismo giovanile. “È una grande emozione vedere il completamento di un percorso così importante - ha dichiarato l’assessora Salerno -, che regala ai bambini e ai ragazzi del quartiere un luogo di ritrovo e di crescita”. Attraverso il progetto “Tribù CPG Aurora – YouToo”, il Cecchi Point rafforza così il proprio ruolo di spazio aperto alle nuove generazioni, con attività artistiche, sportive e culturali pensate per favorire inclusione e partecipazione.

Verso i 25 anni

A ripercorrere la storia del centro è stato Davide Paglia, presidente dell’associazione Il Campanile: “Nel settembre 2001 abbiamo aperto il Cecchi Point confrontandoci con i volti di giovani e anziani desiderosi di far parte di una vera casa del quartiere. Oggi implementiamo i nostri servizi e vogliamo ancora crescere: verso un’accoglienza integrata socio-culturale, uno spazio dedicato alla salute e uno per le vulnerabilità”. Lo sguardo è già rivolto a settembre, quando il Cecchi Point celebrerà i suoi 25 anni con una grande festa aperta alla città.

Anche il presidente della 7 Deri, ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto: “Oggi si chiude un cammino durato 25 anni, fatto di impegno e professionalità. Grazie anche alle risorse del Pnrr inauguriamo il nuovo Cecchi Point, dopo aver già restituito nel 2022 il nuovo campo da calcetto”.

Con la riqualificazione degli spazi e il potenziamento dei servizi, il Cecchi Point si candida così a essere sempre più una casa aperta per il quartiere Aurora: un luogo unico nel suo genere dove cultura, inclusione sociale e partecipazione si incontrano ogni giorno. Con l’obiettivo di continuare a crescere.