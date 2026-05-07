Scomparsa da casa nel pomeriggio, ritrovata nella notte dalla Polizia

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha ritrovato una donna di ottantadue anni in stato confusionale, che si era allontanata dalla propria abitazione nel primo pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce.

La segnalazione giunta alla Centrale Operativa

Intorno alle 2:00, è giunta alla Centrale Operativa della Questura una segnalazione da parte della Centrale dell’Arma dei Carabinieri relativa alla scomparsa dell’anziana dalla propria abitazione in Corso Siracusa, per cui era stata attivata la procedura della localizzazione del telefono cellulare tramite il sistema di “positioning”.

Una pattuglia dell’UPGSP, già presente in zona, è intervenuta tempestivamente avviando le prime ricerche nell’area di residenza della donna. Dopo aver preso contatti con la figlia, i poliziotti hanno appreso che la madre non rispondeva alle numerose chiamate telefoniche effettuate ma che aveva il telefono accesso.

Gli Agenti hanno allertato le altre pattuglie della Polizia di Stato presenti sul territorio, con le quali sono proseguite le ricerche senza sosta, concentrandosi su aree verdi, piazze, stazioni ferroviarie, sottopassaggi pedonali e luoghi solitamente frequentati dall’anziana, inizialmente senza esito.

Ritrovata attorno alle 4 in corso Galileo Ferraris

Le attività si sono estese ad altre zone della città, fino a quando, verso le 4.00, gli Agenti della Questura hanno individuato, al centro della carreggiata di Corso Galileo Ferraris, una donna in stato confusionale.

L’ottantaduenne è stata subito riconosciuta e raggiunta dalla pattuglia, che l’ha messa in sicurezza, contattando il 118 e facendo giungere sul posto i congiunti. L’anziana ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata riaffidata ai familiari, che hanno ringraziato il personale per la tempestività ed il lieto esito delle ricerche.