Dramma alle porte di Torino per un tentato omicidio. Accoltellato prima in un appartamento e poi in strada, ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Ferito a Collegno un uomo di 28 anni

La vittima - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è un uomo di 28 anni, rimasto ferito a Collegno, la mattina di sabato 3 maggio.

Sull'episodio, reso noto solamente oggi, indagano i carabinieri di Rivoli. Al momento non ci sono stati fermi.