Auto finisce fuori strada a Torre Canavese: quattro giovani feriti, uno in codice rosso al Cto

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, a Torre Canavese in via Breia, dove un'auto è finita fuori strada in un incidente stradale.

Un ragazzo in codice rosso al Cto

Sul posto è stato inviato l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso: quattro giovani sono rimasti feriti. L'equipe dell'elicottero ha intubato un ragazzo e lo ha trasportato al Cto, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Meno gravi altre tre persone ferite

Gli altri feriti sono due codici gialli e un codice verde. Una ragazza è stata condotta al San Giovanni Bosco e gli altri due all'ospedale di Ivrea.