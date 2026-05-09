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Cronaca | 09 maggio 2026, 19:03

Auto finisce fuori strada a Torre Canavese: quattro giovani feriti, uno in codice rosso al Cto

Meno preoccupanti le condizioni delle altre tre persone

Una immagine d'archivio del Cto di Torino

Una immagine d'archivio del Cto di Torino

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, a Torre Canavese in via Breia, dove un'auto è finita fuori strada in un incidente stradale. 

Un ragazzo in codice rosso al Cto

Sul posto è stato inviato l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso: quattro giovani sono rimasti feriti. L'equipe dell'elicottero ha intubato un ragazzo e lo ha trasportato al Cto, dove è stato ricoverato in codice rosso. 

Meno gravi altre tre persone ferite

Gli altri feriti sono due codici gialli e un codice verde. Una ragazza è stata condotta al San Giovanni Bosco e gli altri due all'ospedale di Ivrea.

redazione

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