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Cronaca | 09 maggio 2026, 17:47

Vettura contro monopattino e scontro auto-moto: due feriti gravi

Gli incidenti avvenuti entrambi attorno alle 16.30, uno in corso Toscana e l'altro in corso Inghilterra

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, a Torino per due incidenti stradali avvenuti quasi in contemporanea intorno alle 16.30.

Vettura contro monopattino

In corso Toscana angolo corso Potenza si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un monopattino. L'equipe sanitaria dell'ambulanza, inviata dalla centrale operativa, ha soccorso un uomo di circa 40 anni che è stato poi trasportato al Cto in codice rosso.

Il brutto scontro auto-moto

Un'altra ambulanza ha raggiunto un motociclista  di circa 25 anni rimasto coinvolto in un incidente con un'auto in corso Inghilterra, all'angolo con via Cavalli. Il paziente, soccorso dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco: anche per lui si tratta di un codice rosso.

redazione

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