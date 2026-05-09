Bussoleno, si fa male lungo la via ferrata dell'Orrido di Foresto: portata in salvo dal Soccorso Alpino

Si è concluso nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese lungo la via ferrata dell'Orrido di Foresto, comune di Bussoleno.

L'allarme lanciato intorno alle 14.30

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, con informazioni sommarie, da una persona che non era presente sul luogo dell'incidente, ma che si è spostata in un punto dove ha trovato campo telefonico per comunicare alla centrale quel che sapeva per sentito dire. Una squadra a terra del Soccorso Alpino, comprensiva di un infermiere, ha rapidamente raggiunto l'infortunata lungo la via ferrata, trovandola appesa alla propria imbragatura con una sospetta frattura a un arto inferiore procurata in seguito a una caduta lungo il passaggio che costeggia una cascata.

La paziente è stata stabilizzata e imbarellata prima di iniziare il trasporto verso valle utilizzando il sistema di teleferiche appositamente allestito nel 2023 dai tecnici del Soccorso Alpino per evacuare più rapidamente coloro che si infortunano sul percorso attrezzato.

Il contributo di Finanza e Vigili del fuoco

Le operazioni si sono avvalse del supporto fondamentale delle varie squadre che sono man mano entrate all'interno dell'Orrido e hanno collaborato nella gestione delle teleferiche. Presente anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.