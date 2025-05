Blitz dei carabinieri, fermati due ladri nei supermercati

I carabinieri della stazione di Giaveno hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 29 e 34 anni, di origine straniera e irregolari sul territorio nazionale, colti in flagranza di reato dopo una doppia razzia ai danni di due supermercati del centro cittadino.

I militari dell’Arma, già impegnati nei controlli quotidiani per la sicurezza urbana, sono intervenuti prontamente e hanno fermato i due sospetti all’uscita del supermercato In’s di via Don Pogolotto, dove avevano appena tentato un nuovo colpo. Recuperata, in questo modo, anche la refurtiva.

Condotti immediatamente in caserma, i due sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Contestualmente, il comandante della stazione di Giaveno ha dato avvio alle pratiche per l’espulsione, trattandosi di cittadini irregolari.

L’episodio rientra nell’attività quotidiana di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle zone commerciali, spesso bersaglio di furti ripetuti.