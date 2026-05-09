Confesercenti e la proposta per l’istituzione delle “Zone Economiche Speciali di Prossimità”

Istituire “Zone Economiche Speciali di Prossimità” (ZesPro) per sostenere e rivitalizzare negozi e mercati: è lo scopo della proposta di legge di iniziativa popolare per la quale la Confesercenti fra pochi giorni inizierà, anche in Piemonte, a raccogliere le 50mila firme necessarie.

L’iniziativa verrà presentata domenica 10 maggio, nel corso dell’assemblea elettiva di Confesercenti che si terrà a partire dalle 10:00 al Collegio Carlo Alberto in piazza Arbarello 8 a Torino e durante la quale sarà eletto il nuovo presidente dell’associazione.

La ZesPro sarà uno dei temi del dibattito fra Maurizio Marrone, vicepresidente e assessore della Regione Piemonte, Paolo Chiavarino, assessore al Commercio del Comune di Torino, Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, e Giancarlo Banchieri, presidente della Confesercenti.

Si tratta – è scritto nel testo della proposta – “di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forme di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati”.