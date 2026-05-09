A Nichelino nasce Civico 27, un progetto concreto a sostegno del commercio di vicinato

I grandi centri commerciali, ma soprattutto Amazon e l'online. Il commercio vive una fase storica di grande difficoltà ed allora a Nichelino, dall'inizio del mese di maggio, i negozianti di via Martiri hanno deciso di allearsi e fare rete, dando via ad un progetto che punta a diventare di esempio per iniziative simili.

I 4 esercizi di via Martiri

Civico 27 ha messo assieme quattro esercizi di vicinato, per sostenersi a vicenda e “scambiarsi” i clienti. “Non è solo un numero civico, ma l’unione di quattro eccellenze locali che hanno deciso di fare squadra per offrire un’esperienza unica nel cuore di Nichelino – si legge sul profilo Instagram del progetto Civico27 - Scegliere noi significa sostenere il battito della nostra città". Ed allora ecco proposte le tappe presso Minimal Caffè, Creation Capelli & Corpo, il centro di personal training 20 Training Lab e la gioielleria KG Jewellery.

Nasce il Passaporto della Piazza

Si possono trovare tutti in via dei Martiri 27 a Nichelino. Con un invito molto chiaro: "Non scegliere solo dove comprare, scegli chi far vivere. Sostieni il cuore della tua comunità”. E' stato creato un circuito, per cui il cliente di una delle quattro attività riceve una sorta di “passaporto”, il Passaporto della Piazza, che consente di registrare gli acquisiti di beni o servizi nei diversi esercizi commerciali. Ad ogni acquisto di bene o servizio si riceve un timbro sul passaporto. Una volta completato il circuito e collezionati i quattro timbri si ha diritto a premi e ulteriori vantaggi o sconti. Il passaporto ha una validità complessiva di 5 mesi. Dal primo timbro si hanno a disposizione 3 mesi per completare il circuito e ulteriori 2 mesi per riscuotere il premio.

Iniziativa pilota

"Questa iniziativa rappresenta in modo concreto la voglia di fare e l’energia del tessuto economico di Nichelino - ha sottolineato l'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero - Noi come Comune li sosteniamo e supportiamo, questa è una iniziativa innovativa che speriamo possa trovare altri negozianti del territorio disposti a fare altrettanto".