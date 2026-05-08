Nasce a Torino la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto che porta in dote una nuova "Sindone" tattile itinerante

A Torino nasce la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto, una nuova realtà senza fini di lucro che guarda al futuro con una bussola precisa: lo Spirito Albertino. Fondatore della ETS il professor Giorgio Gagna, che ha presentato un ricco programma di iniziative.

Sindone itinerante

Tra queste spicca un progetto sviluppato con il Museo della Sindone: si tratta di una nuova versione leggera tattile del Sacro Lino, realizzata per rendere più fruibile anche alle persone non vedenti la reliquia tanto cara al re. Il prototipo, che è quasi ultimato, supera i limiti dell'attuale modello che è troppo pesante per essere spostato: questa Sindone più leggera potrà essere spostata e quindi diventare itinerante.

Borse di studio per una scuola di Barriera

La Fondazione promuoverà inoltre tavole rotonde e momenti di confronto, con uno sguardo ai giovani. Sono già in cantiere due borse di studio per il Conservatorio Giuseppe Verdi, legate alla valorizzazione del Fondo Savoia, e un'altra destinata ai bambini di una scuola pubblica di Barriera di Milano.

Un'iniziativa quest'ultima particolarmente importante, come ha chiarito la consigliera del PD Lorenza Patriarca in rappresentanza della Città, perché in questo quartiere si registra un alto tasso di dispersione scolastica. Questo pomeriggio il Comune lancerà il patto per le scuole torinesi. "Palazzo Civico - ha spiegato l'esponente dem - vuole essere regista di un intervento necessario ed urgente, perché la situazione in alcune zone della città è preoccupante". All'abbandono precoce dei banchi, si aggiunge il fatto che all'ombra della Mole le persone sono sempre più vecchie.

"Ogni cento giovani, abbiamo 142 anziani: ci stiamo perdendo il futuro della città" ha concluso Patriarca. A fargli eco l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano: "Il Piemonte e Torino vantano una storia profonda legata alla formazione: ripartire da qui significa investire sul capitale più importante, che è la conoscenza. La scelta di porre al centro i giovani è un investimento strategico". "Questa Fondazione vuole essere un ponte tra cultura ed impresa" ha concluso.

180 Statuto Albertino

A fine anno è prevista una “Cena Reale”, occasione di incontro e raccolta fondi per finanziare nuovi progetti, mentre sta prendendo forma il Premio Carlo Alberto che verrà conferito a personalità di particolare rilievo che si siano distinte come testimoni dello Spirito Albertino ai giorni nostri. Lo sguardo, poi, è già proiettato al 2028, quando ricorreranno i 180 anni dello Statuto Albertino, passaggio fondamentale nella storia costituzionale italiana.

Gagna: "Costruire opportunità reali per i giovani"

Per celebrarlo, la Fondazione da domani si attiverà con il Centro Studi Piemontesi per organizzare a Torino un convegno nazionale, coinvolgendo anche il Castello Reale di Racconigi. “Non si tratta di guardare indietro con nostalgia - ha sottolineato Gagna - ma di offrire strumenti di lettura dell’attualità con uno sguardo capace di attraversare la storia, costruendo un ponte tra epoche diverse utile a generare opportunità reali, soprattutto per le nuove generazioni”.

Una visione che trova anche una sintesi simbolica nel logo della Fondazione: una fenice azzurra, emblema di rinascita. Accanto al professore Gagna ci saranno la vicepresidente Elena D’Ambrogio Navone, i consiglieri Roberto De Masi, Sabrina Gonzatto e Gustavo Mola Di Nomaglio, il revisore dei conti Luciano Marchisio e il segretario generale Valentina Caputo.