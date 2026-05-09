Prestofresco sceglie Il Gigante come nuovo partner: qualità, freschi e valori familiari al centro della spesa quotidiana

La rete Prestofresco, che conta intorno ai 100 punti di vendita di prossimità nell'area del Nord Ovest, principalmente ubicati in Piemonte, nasce grazie alla famiglia Sapino che negli anni 80 avvia l'attività di gestione delle macellerie tradizionali con vendita di carne di propria produzione e proseguendo poi con l’arricchimento dell’offerta alimentare. Oggi, è una rete di supermercati di prossimità di piccola o media dimensione, costruiti per una spesa quotidiana, veloce e accessibile, di qualità e attenta alla relazione con il cliente.

Questo partnership segna quindi un'evoluzione operativa per la nuova piattaforma logistica quale partner industriale e logistico capace di dialogare con format diversi, garantendo sempre efficienza e affidabilità.

Le due insegne manterranno le proprie identità, strategie commerciali e posizionamento, ma vanno ad operare all'insegna della complementarietà: Il Gigante nel segmento dei grandi supermercati e degli ipermercati, Prestofresco nella propria specializzazione, ovvero la prossimità.

Perché Il Gigante

La decisione è nata da una profonda affinità tra le due aziende:

Focus condiviso sui freschi : gastronomia, ortofrutta e macelleria sono da sempre il cuore del nostro format e rappresentano un’eccellenza anche per Il Gigante. Grazie ai rapporti diretti e consolidati con i fornitori, verrnno garantiti ai clienti prodotti di altissima qualità, freschezza quotidiana e tracciabilità.

: gastronomia, ortofrutta e macelleria sono da sempre il cuore del nostro format e rappresentano un’eccellenza anche per Il Gigante. Grazie ai rapporti diretti e consolidati con i fornitori, verrnno garantiti ai clienti prodotti di altissima qualità, freschezza quotidiana e tracciabilità. Valori familiari comuni: sia Prestofresco che Il Gigante sono aziende a conduzione familiare. Condividono gli stessi principi di flessibilità, attenzione alle relazioni umane e desiderio di costruire rapporti durevoli e stabili, sia con i fornitori che con i clienti.

Complementarietà perfetta tra i format

Prestofresco e Il Gigante si completano alla perfezione:

Il Gigante opera con superfici superiori ai 1.500 mq, mentre Prestofresco è specializzato in punti vendita di prossimità intorno ai 500 mq, pensati per una spesa quotidiana comoda, veloce e di qualità.

Questa complementarietà permette di arricchire significativamente l’assortimento nei negozi Prestofresco, mantenendo però l’agilità e la vicinanza che avete sempre apprezzato.

Più scelta, più convenienza: la nuova promozione in arrivo

Proprio per rendere concreta questa evoluzione, si sta lavorando ad ampliare l’offerta commerciale in tutti i punti vendita. Oltre al consueto volantino promozionale (che potete consultare sempre alla pagina Promozioni Prestofresco, verrà lanciata nelle prossime settimane una nuova importante iniziativa: un paniere di oltre 500 prodotti a marchio Il Gigante sarà disponibile a prezzi ribassati e bloccati per un periodo prolungato.

Grazie a questa promozione si potrà trovare nei negozi una selezione ampia di referenze di qualità – dai freschi alle linee alimentari di uso quotidiano – a condizioni particolarmente vantaggiose, per un’esperienza d’acquisto completa, conveniente e all’insegna della qualità che da sempre ci distingue.

Un passo avanti per stare ancora più vicini ai Clienti

Questa partnership rappresenta un investimento nel futuro di Prestofresco e, soprattutto, nel servizio che l’azienda ci tiene ad offrire ogni giorno. Prestofresco continuerà ad essere il vostro supermercato di prossimità di fiducia, con banchi serviti curati come una volta, prodotti freschi selezionati con attenzione ma oggi con un assortimento ancora più ampio e competitivo.

L’Amministrazione di Prestofresco ci tiene a ringraziare tutti i clienti per la fiducia da sempre accordata a tutti i punti vendita e vi invita ad andare a scoprire le novità già presenti e quelle in arrivo con la nuova promozione.

La vostra spesa quotidiana merita il meglio: con Prestofresco e Il Gigante, quel meglio diventa ancora più accessibile.