Volley A2/F: La Monviso Volley chiude il palleggio con Mennecozzi

La 22enne completa il reparto guidato da Maria Irene Ricci

Ludovica Mennecozzi, 22 anni, 178 cm, completa il reparto delle alzatrici della Monviso Volley. Sarà lei la riserva di Maria Irene Ricci. Nata a Montappone, in provincia di Fermo, il 5 ottobre 2003, inizia a giocare all’età di 5 anni. A 14 esordisce già in B2 con il Corridonia. Da lì si sviluppa una carriera che la porta anche fuori Italia, come nell’ultima stagione, disputata a Tenerife con la maglia dell’Aguere.

La giovane alzatrice si è distinta anche sui campi di beach volley, vincendo, assieme a Elena Pietrini, il Queen of the Beach Serie A 2025, battendo in finale Serena Ortolani e Giulia Leonardi.

“Arrivo con grandissima motivazione e tanta voglia di dare il massimo, mettendomi a disposizione della squadra perché credo fortemente che i risultati più importanti nascano sempre dal gruppo. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Tenerife, sono felice di tornare in un campionato competitivo e stimolante come quello italiano, con l’obiettivo di crescere ancora sia a livello personale che sportivo” commenta la nuova monvisina.

A questo link l’ipotesi di roster intero della prossima stagione, seguendo i rumors di mercato.