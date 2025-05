Moncalieri, Forza Italia lancia il guanto della sfida: "Pronti a fare nostra una delle roccaforti della sinistra"

Il segretario cittadino Mario Sacino ha introdotto i lavori, parlando dei valori che muovono Forza Italia: " Rispetto, affidabilità e competenza, più che mai importanti oggi, con la famiglia sempre al centro. Agiamo nel concreto, siamo una comunità che guarda al domani per costruire una Moncalieri migliore e più prospera ". Nell'occasione sono state presentate anche le due new entry Damiano Coccioli e Beatrice Rinaudo , alla presenza anche dell'assessore al Bilancio della Regione Andrea Tronzano .

Forza Italia coltiva il sogno di conquistare una delle storiche roccaforti della sinistra e nella giornata odierna, 9 maggio, ha lanciato il guanto di sfida al centrosinistra in un affollato incontro ospitato nella sala matrimoni del Comune. Un appuntamento cui ne seguiranno altri per arrivare, entro l'inizio dell'autunno, a identificare il candidato unico del centrodestra.

" Finalmente si comincia a parlare di un progetto politico per Moncalieri 2026 ", ha sottolineato Arturo Calligaro , storico consigliere della Lega. " Bisogna portare avanti un progetto di vita e di valori per battere la sinistra dopo 40 anni, bisogna calare la politica sul territorio per raccogliere il consenso necessario per vincere, scrivendo un programma chiaro, che sappia ascoltare le istanze di cambiamento dei cittadini ".

"Conta l'unità della coalizione", ha dichiarato il senatore Roberto Rosso, "a livello nazionale come in provincia: questo metodo di azione va riproposto anche sul territorio, facendo presenza costante e aiutando a far crescere una classe dirigente all'altezza. Lanciamo la sfida al gigante Pd", rilanciando poi l'idea della riforma dei ballottaggi, per far vincere chi al primo turno ottiene già al 40% dei voti. "Serve un candidato sindaco forte e una squadra compatta per centrare il risultato".