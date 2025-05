Prosegue il rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica: il tram 10 cambia percorso

Proseguono i lavori di rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica, che in questi mesi hanno determinato lo stop ai tram. In questa seconda fase, gli interventi si concentreranno tra piazza San Gabriele da Gorizia e corso Tazzoli, oltre alla rotatoria del Drosso.

L'obiettivo ora è ripristinare la sede delle traversine, per arrivare al termine del cantiere al ripristino del tram e delle fermate di corso Unione Sovietica. Per questo da domani il 10 tram, solo in direzione piazza Statuto, percorrerà corso Unione Sovietica anziché corso Agnelli nel tratto compreso tra piazzale Caio Mario e corso Tazzoli. Di seguito i dettagli a partire dal 10 maggio.

Linea 10 TRAM

Solo in direzione piazza Statuto: in piazzale Caio Mario si instrada nel binario di destra (lato corso Unione Sovietica fronte via Nichelino) e, dopo avere effettuato la fermata n. 805 - “Caio Mario”, prosegue per corso Unione Sovietica, corso Tazzoli, corso Agnelli, percorso normale.

Linea 10 TRAM Festiva

Direzione piazzale Caio Mario: in piazzale Caio Mario si instrada nel binario di destra e, dopo avere effettuato la fermata n. 3368, prosegue per piazzale Caio Mario dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 805 - “Caio Mario”.

Direzione piazza Statuto: dal capolinea provvisorio di piazzale Caio Mario prosegue per corso Unione Sovietica, corso Tazzoli, corso Agnelli, percorso normale.