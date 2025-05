"Il Napoli batte la Juve" e scatta la violenza domestica: 3 anni e 4 mesi a un carabiniere di Torino che ha preso a pugni la moglie

Condanna per un carabiniere che ha picchiato la moglie

Una battuta sulla Juve, impegnata contro il Napoli. Ecco l'ultima volta in cui una donna si è ritrovata a dover subire la reazione violenta (un pugno, per la precisione) da parte del marito. Un carabiniere di 57 anni condannato per maltrattamenti ai danni della moglie.



Quella calcistica, infatti, è stata solo la punta di un iceberg di violenza, minacce e dolore durato molti anni. La storia denunciata dalla donna, infatti, risaliva anche a molto tempo prima, con altrettanti episodi terribili. La decisione di dire basta è arrivata a gennaio del 2024.