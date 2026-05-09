Grosso incendio in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco: momenti di paura nella notte

Nella tarda serata di oggi, sabato 9 maggio, per ragioni ancora da chiarire, è divampato un grosso incendio all’interno di una struttura in prefabbricato di Città metropolitana in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco.

L'invito a tenere chiuse le finestre

Non sono mancati i momenti di paura, visto che si sono sollevate fiamme altissime nel cielo, visibili anche da molto lontano. L'invito rivolto a tutti gli abitanti della zona Gerbido e di quelle limitrofe a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, come misura precauzionale contro i fumi sprigionati dal rogo.

11 squadre e 34 unità dei pompieri

Sul posto sono già intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco e dei soccorsi per contenere le fiamme che si sono sviluppate violentemente ed escludere la presenza di persone all’interno. Sul posto sono giunte 11 squadre e 34 unità tra personale volontario e permanente.