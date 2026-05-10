Grosso incendio in una carrozzeria di Settimo: 20 squadre dei Vigili del fuoco impegnate

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina intorno alle 8 a Settimo Torinese, in via Ceres 19, dove si è verificato un incendio nella pertinenza di una carrozzeria. Durante le operazioni di soccorso è stata rinvenuta, nella cascina vicina, una donna deceduta che però potrebbe essere morta ben prima del divampare dell'incendio. La notizia, però, dopo le successive verifiche è stata smentita.

Evacuata una palazzina nelle vicinanze

Il personale sanitario poi sta supportando anche le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina condotte dai Vigili del fuoco a causa del fumo dell'incendio. Una scelta prudenziale: nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto dalla mattina si sono alternate 20 squadre tra personale permanente e volontario per un totale di oltre 65 unità.

Il rogo sarebbe partito da un alloggio dove vive un pensionato, rimasto illeso, già noto come accumulatore di rifiuti. I tecnici di Arpa Piemonte si sono recati in zona per effettuare i rilievi sulla qualità dell'aria, rilievi "per la determinazione delle diossine" che proseguiranno anche nelle prossime ore.