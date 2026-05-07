Moncalieri organizza una domenica al Real Collegio Carlo Alberto

Domenica 10 maggio il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri torna ad aprire le sue porte al pubblico per una giornata speciale organizzata da Paratissima.

Visite guidate e laboratori per bimbi

“Una domenica al Real Collegio” è il nuovo appuntamento aperto alla città che inaugura con un ciclo di visite guidate e laboratori per bambini. Accompagnati in un percorso guidato di circa un’ora, i visitatori attraverseranno gli ambienti più significativi del Collegio, dalle sale più maestose e rappresentative fino agli spazi meno visibili, normalmente non accessibili, lasciandosi sorprendere da storie, curiosità e piccoli segreti che abitano questo luogo.

Due turni di visita nell’arco della giornata: dalle ore 14 alle 15 e poi dalle 16 alle 17. Il tour dura circa un’ora e ha un costo di 5 euro a persona.

L'iniziativa voluta da Paratissima Kids

Mentre gli adulti si immergono nella visita, i più piccoli potranno vivere un’esperienza parallela dedicata alla creatività grazie ai laboratori di Paratissima Kids della durata di 1 ora e 15 minuti, negli stessi orari delle visite. Un momento speciale per sperimentare, creare e divertirsi, anche al primo incontro con l’arte contemporanea, mentre gli adulti si godono liberamente il percorso all’interno del Collegio. Il costo è di 10 € a bambino.

Gatti per tutti al PalaExpo

Nel prossimo weekend, sabato 9 e domenica 10 maggio Moncalieri ospiterà anche la nuova edizione della Mostra Internazionale Felina, evento che richiamerà allevatori, esperti e curiosi da tutta Italia. L'appuntamento, dalle ore 10 alle 18, sarà al PalaExpo per una full immersion tra gatti di tutte le razze e tutte le età.