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Moncalieri | 05 maggio 2026, 11:39

Moncalieri, sabato gazebo della Lega con Silvia Sardone

Appuntamento il 9 maggio, dalle ore 15 alle 17

La locandina dell'appuntamento di Moncalieri

La locandina dell'appuntamento di Moncalieri

Sabato 9 maggio, dalle ore 15 alle 17, l’europarlamentare e vicesegretario della Lega Silvia Sardone sarà a Moncalieri, presente al gazebo della Lega in occasione della Festa della Mamma e in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

All’iniziativa parteciperanno anche Alessandro Benvenuto, Questore della Camera dei Deputati, ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale della Lega. Saranno inoltre presenti i candidati della lista della Lega e il candidato sindaco Maurizio Fontana.

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