Da polo scolastico a spazio culturale: la nuova vita dell'Istituto Sant'Anna di Moncalieri

Una trasformazione pensata per fare di questo luogo un centro vitale per 365 giorni all'anno. A Moncalieri oggi l’Istituto Sant’Anna è un polo scolastico d’eccellenza ma, a breve e operando in collaborazione con l’Amministrazione comunale, diventerà anche uno spazio aperto a tutti, un luogo destinato ad ospitare mostre, incontri, spettacoli e altri appuntamenti culturali.

Scuola ma anche uno spazio culturale

Obiettivo del progetto è fare della struttura di via Galileo Galilei 15 una scuola più ricca di opportunità, aperta alla cittadinanza e, al contempo, riqualificare gli spazi esterni del complesso attraverso un’azione di pittura partecipata. Insieme alla crescita dell’offerta di servizi educativi (pochi mesi fa è stato aperto il micronido Sant’Anna, che si aggiunge alla scuola per l’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado) e di spazi per attività culturali, è infatti previsto un intervento di “wall painting” sui muri perimetrali, da realizzare a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e con il patrocinio della Città di Moncalieri.

Intervento di riqualificazione artistica

Opera Barolo continua a investire nei propri servizi educativi, dedicando al contempo una particolare attenzione alle comunità, come a Moncalieri dove, alla funzione educativa e didattica svolta dalla scuola con l’impiego di strumenti e metodologie all’avanguardia e il coinvolgimento attivo dei genitori, l’Istituto Sant’Anna si appresta ad aggiungere quella di centro civico, sede di attività culturali per il territorio, all'interno di un progetto che prevede anche un intervento di riqualificazione artistica del polo educativo.