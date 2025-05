Il parcheggio Valdo Fusi si rifà il look, murales e arte urbana nel cuore della città

E’ stato presentato in Circoscrizione 1 il protocollo d’intesa, firmato dalla Città di Torino con Gtt e due associazioni del territorio, per la realizzazione di interventi di arte urbana nel parcheggio Valdo Fusi. Un altro tassello nella riqualificazione di una piazza del centro di Torino, spesso al centro delle polemiche a causa degli atti vandalici, dell’incuria o dello sbagliato utilizzo dei suoi spazi.

Due progetti

Due i progetti (uno a carico del “Il cerchio e le gocce”, uno a carico di "Monkeys Evolution" che opereranno entrambe nell’ambito di Murarte) che viaggeranno in sincronia. L’accordo mira a valorizzare l’infrastruttura attraverso interventi artistici in alcune nicchie - 24 in totale - che creino una piccola galleria di opere correttamente valorizzate anche attraverso una specifica illuminazione. Anche in questo caso la Città si occuperà della promozione e della mappatura digitale delle opere.

Lavori in estate

I graffiti, cosiddetti “d’autore” saranno pagati da Gtt all’interno dei lavori di miglioramento del parcheggio. Mentre altri interventi saranno coperti dal progetto a carico della Città. I lavori verranno realizzati tra luglio e agosto, a partire da quest'anno e per i prossimi tre. Sfruttando un periodo dell'anno il cui il parcheggio è fresco e si può lavorare bene. "Si tratta di un percorso triennale di dialogo iniziato qualche mese fa con Gtt - così Riccardo Lanfranco, dell'associazione “Il cerchio e le gocce” -. Due le superfici principali su cui lavoreremo: le nicchie maggiori (più visibili) e quelle minori. Ogni nicchia sarà realizzata da un’artista senior (con esperienza conclamata) e da artisti emergenti e più giovani. Così facendo diamo più seguito e valorizziamo di più il progetto. Selezioneremo artisti con un approccio sulla pittura e la creatività urbana".

Passo in avanti

Un percorso che segue a ruota altri interventi "già programmati dalla Città. Come quelli che prenderanno corpo quest'anno grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, con il Comitato ViviTorino (presentatore della proposta) in veste di sponsor principale" così il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 1, Francesco Martinez, e la coordinatrice alla Cultura, Ilaria Gritti. "Un significativo passo avanti - concludono i due coordinatori -, nel rilancio (atteso da molti) di piazzale Valdo Fusi".

E cosa fa Gtt

Intorno al progetto dei murales va anche detto che Gtt porterà avanti tutta una serie di lavori di adeguamento e miglioramento. Importanti e inevitabili secondo i consiglieri, per Graziella Poggio (Fdi) "quel parcheggio non è un luogo sicuro, le porte sono sempre aperte e c'è un via vai di persone continuo. E non tutte vanno a parcheggiare".

Da qui la necessità di invertire la rotta. A partire dal rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce in ingresso e integrazione con strisce istituzionali Gtt sulla discesa e cartelli con l'indicazione della presenza delle telecamere. Previsto anche un restyling delle pareti dei bagni, magari avvalendosi di uno strato di tintura anti graffito. Il tutto accompagnato da cartelli di cortesia, per invitare l'utente a essere rispettoso del parcheggio.

Parcheggi rosa

In previsione la riattivazione dell'impianto acustico per trasmettere informazioni utili e musica ai fruitori. Inoltre verranno valorizzati i parcheggi rosa, maggiormente illuminati e videosorvegliati. Proprio la consigliera Gritti ha ricordato come la percezione della sicurezza sia diversa negli uomini e nelle donne. Un'operazione simile è già stata fatta per gli spazi destinati ai diversamente abili, proprio come contrasto alle continue occupazioni abusive. Infine verrà dato risalto alla segnaletica dei parcheggi, al fine che sia più facile individuare il punto in cui è stata lasciata l'auto. Su questo punto la consigliera del Pd, Antonietta Altamura, ha chiesto "di colorare e rendere più chiare le varie aree a parcheggio, per aiutare i cittadini a orientarsi meglio".