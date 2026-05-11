San Lorenzo, l’alpino e il bersagliere: parte a giugno il restauro di portici e ala in centro Cavour

Sotto le sue antiche arcate del centro ci sono l’alpino, il bersagliere, lo stemma comunale e San Lorenzo. Cavour si appresta a riqualificare gli affreschi e tutta la struttura dei vecchi portici e dell’ala che si trovano proprio vicino il municipio. Il progetto da 255.000 euro è stato presentato in coda al Consiglio comunale di giovedì 30 aprile, in cui sono stati illustrati anche i prossimi interventi in piazza IV Novembre, piazza don Amore e piazza Terzo Reggimento Alpini (Gerbido).

Il progetto è stato elaborato dallo studio Mana-Fusero, con l’ingegnere Fabrizio Castagno. Il costo del cantiere verrà coperto da 205.000 di contributo della Regione mentre il resto con un cofinanziamento del Comune.

Dell’ala verranno sostituite le lose rotte della copertura e le capriate ormai marce. Verrà ripulito anche l’antico affresco di San Lorenzo che risale al 1650 e verranno fatte integrazioni cromatiche dove mancano i pigmenti.

Dei portici verrà rifatto l’intonaco con l’eliminazione dei vecchi intonaci cementizi ora in stato di degrado. Poi tutta la struttura sarà tinteggiata.

Verranno recuperati i vecchi affreschi: quello dello stemma comunale, visibile da via Borgi, quello che ritrae un alpino e un bersagliere che si affaccia su piazza Martiri e che si ipotizza sia stato realizzato tra la Prima e la Seconda guerra mondiale.

Ma gli interventi non sono finiti qui. La base delle colonne verrà rivestita con lastre di pietra mentre nella copertura verranno sostituiti gli elementi lignei in cattive condizioni e le lastre in pietra screpolate.

I lavori su entrambe le strutture sono stati affidati all’azienda Alpha costruzioni di Paesana mentre degli affreschi si occuperà la restauratrice Carla Galli. La previsione è che il cantiere parta a giugno.