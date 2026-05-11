Barriera di Milano si gode un nuovo affresco urbano: ecco "Oltre il Muro" di Carlo Galfione

È stato inaugurato nella mattinata di domenica 10 maggio 2026 l’affresco urbano di Carlo Galfione, in via Paisiello 50, davanti all’Istituto Michele Rua, nel vivace quartiere Barriera di Milano. L’evento inaugurale ha visto la partecipazione dell’Assessora alla rigenerazione urbana del Comune di Torino, Carlotta Salerno e di Valerio Lomanto, Presidente della Circoscrizione 6, una delle più popolose del Comune di Torino.

Oltre il muro è un progetto di arte partecipata che ha coinvolto le classi delle scuole secondarie Michele Rua e IC Bobbio in un percorso creativo guidato dall’artista Carlo Galfione. La sua realizzazione, con la curatela di Lorena Tadorni, ha trasformato un muro dismesso dell’Oratorio Salesiano in un affresco urbano a cielo aperto.

Oltre il muro è un processo oltre che un’opera: un’esperienza di co-creazione che restituisce alla comunità uno spazio rigenerato, capace di raccontare storie, identità e visioni. Un invito a guardare – e costruire – insieme ciò che sta oltre.

Carlotta Salerno, assessora Comune di Torino: "Sono molto felice di essere qui perché credo che quella muraria sia una delle arti più affascinanti e complesse per una città. Da un lato visibile a tutte e tutti quindi può incuriosire e legare le persone alla bellezza, dall’altro ha bisogno di essere studiata e praticata con grande rispetto perché non viene scelta. L’arte muraria, inoltre, arricchisce lo spazio pubblico di bellezza. Abbellire i nostri quartieri e la nostra città è fondamentale poiché crea un rapporto di fiducia e di affezione e permette anche alle persone di convincersi di meritare il bello".



Valerio Lomanto, presidente Circoscrizione 6: "Noi come amministrazione territoriale non possiamo che mostrare gratitudine rispetto a questo importante momento e a tutto il lavoro che è stato svolto dagli artisti, da chi ha gestito il progetto e dal Michele Rua, che da sempre è un po’ un faro per il nostro territorio e che oggi dimostra di volersi appropriare di uno spazio esterno e che parla alla gente per cercare di ricreare quello spirito di comunità di cui abbiamo tanto bisogno".