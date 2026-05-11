Una grande festa per il trentennale della Croce Verde di Rivoli

Si sono svolte sabato 9 maggio, al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, le celebrazioni per il 30° anniversario di fondazione della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Rivoli, una giornata intensa e partecipata che ha riunito volontari, dipendenti, istituzioni, associazioni del territorio e cittadini per festeggiare tre decenni di attività al servizio della comunità.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dall’associazione in ambito sanitario e sociale nell’area della cintura torinese. Nel corso della giornata, iniziata nel pomeriggio con attività dedicate ai bambini - tra cui l’ambulanza dei pupazzi, iniziativa educativa per avvicinare i più piccoli al mondo del primo soccorso - si sono susseguiti momenti istituzionali, premiazioni e l’inaugurazione dei nuovi automezzi.

Particolarmente significativa la presenza delle amministrazioni comunali del territorio, che hanno espresso parole di apprezzamento per l’operato della Croce Verde Rivoli e dell’intero consiglio direttivo attualmente in carica. Sono intervenuti il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, il sindaco di Rosta Domenico Morabito e l’assessora alla Sanità del Comune di Avigliana Marcella Mansuino.

La Croce Verde Rivoli ha ringraziato le amministrazioni comunali per la vicinanza dimostrata e per gli stimoli ricevuti a continuare a migliorare i servizi offerti alla popolazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Anpas per il costante supporto garantito in questi anni, così come alle numerose associazioni di volontariato presenti, sia del mondo Anpas sia della Croce Rossa.

Durante la cerimonia sono state consegnate le benemerenze ai volontari con 15, 20, 25 e 30 anni di servizio. Momento particolarmente emozionante è stata la premiazione dei due soci fondatori Giorgio Umberto Peira, direttore sanitario della Croce Verde Rivoli, e Silvano Gai, componente dell’organo di controllo dell’associazione, entrambi insigniti per i loro 30 anni di attività e dedizione.

Sono stati inoltre inaugurati due nuovi mezzi destinati ai servizi sanitari e socioassistenziali: una nuova ambulanza e un automezzo attrezzato per il trasporto di organi e sangue, dotato di frigorifero con sistema di tracciabilità delle temperature.

«Trent’anni di storia e trent’anni di passione – ha sottolineato Davide Pejrone, presidente della Croce Verde Rivoli – È la festa di tutti noi, ma soprattutto dei volontari e delle volontarie che ogni giorno rendono possibile tutto questo. A loro va il mio più sincero ringraziamento, insieme a quello rivolto a tutti i dipendenti, per la passione, l’umanità e la competenza che mettono quotidianamente nel servizio».

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «La Croce Verde Rivoli rappresenta un’eccellenza all’interno di Anpas Piemonte e il 30° anniversario dalla sua fondazione costituisce un traguardo importante. Particolarmente significativo è l’investimento che l’associazione sta portando avanti a favore del volontariato giovanile, anche attraverso la nascita di una nuova squadra giovani, con l’obiettivo di coinvolgere nuove volontarie e nuovi volontari del territorio. La crescita del volontariato giovanile in Anpas Piemonte rappresenta il miglior auspicio per il futuro della nostra rete».

La Croce Verde Rivoli ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al Comune di Grugliasco per aver messo a disposizione il prestigioso sito del Parco Culturale Le Serre e alla Pro Loco di Grugliasco per il supporto organizzativo e logistico nell’allestimento dell’evento.

A chiudere la serata, dopo l’aperitivo e la cena conviviale, una sorpresa particolarmente apprezzata dedicata al personale volontario e dipendente; grazie al contributo di uno sponsor sono state messe in palio due crociere del valore di 1.500 euro ciascuna, assegnate tramite estrazione a sorte tra i presenti.

Con 280 volontari e volontarie, 65 dipendenti, oltre 46 mila servizi svolti ogni anno e più di 1,1 milioni di chilometri percorsi annualmente, la Croce Verde Rivoli continua a rappresentare un presidio fondamentale di soccorso, assistenza e vicinanza alla cittadinanza.