Nuove finestre e luci, la primaria "Allievo-Franchetti" diventa più green e riduce le bollette [FOTO]

Taglio del nastro per la rinnovata primaria "Allievo-Franchetti" di Torino, che diventa più "green", riducendo anche le bollette. Realizzata nei primi anni '80, la scuola di via Randaccio 60 è stato oggetti di interventi di riqualificazione realizzati da Iren Smart Solution e finanziati nell’ambito del progetto EfficienTo per migliorare: temperatura, isolamento e qualità degli ambienti.

I lavori

Nel dettaglio è stato messo il cappotto termico su tutte le facciate, impermeabilizzato il tetto, sostituite tutte le finestre e porte certificate antincendio, installati i maniglioni antipanico e 140 termovalvole su tutti i termosifoni, sistemate le scale e cambiate tutte le luci con apparecchi a led.

Oltre 2 milioni

L'importo complessivo dei lavori è di oltre due milioni e 140mila euro. La conclusione della riqualificazione è stata festeggiata questa mattina con il sindaco Stefano Lo Russo, che ha scherzato con gli alunni dicendo: "è bello l'entusiasmo dei bambini: io alla vostra età non avevo voglia di andare a scuola, ma volevo giocare a pallone".

3.500 nuovi alberi

"Le opere realizzate - ha spiegato - consentiranno di avere ambienti più caldi in inverno e più freschi in estate, riducendo gli sprechi energetici e migliorando il benessere quotidiano di studenti e personale scolastico". L’amministratore delegato di Iren Smart Solutions Giovanni Chinosi ha chiarito come gli interventi di efficientamento energetico effettuati sulla "Allievo-Franchetti" equivalgono alla piantumazione di 3.500 nuovi alberi.

I commenti

A prendere poi la parola il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti: "Le scuole di questo quartiere non sono di serie B: da qui si può arrivare ovunque". Presenti al taglio del nastro anche l'assessore alla Politiche Educative Carlotta Salerno: "I soldi investiti nelle scuole sono spesi bene, per rendere più sicuri ed efficienti le aule dove fate lezione. La scuola è il prima vero motore di cambiamento ed equità della nostra città".

"Abbiamo deciso - ha sottolineato l'assessore alla Transizione Energetica Chiara Foglietta - di partire dagli edifici scolastici per mettere in campo i nostri interventi di efficientamento energetico: voi ragazzi siete il nostro presente e futuro".

"La scuola - ha concluso la dirigente scolastica della Direzione Didattica Allievo Rosanna Gangi - è il luogo dove si formano cittadini consapevoli: oggi inauguriamo i frutti di un investimento concreto per l'educazione dei nostri alunni".