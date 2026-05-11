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Attualità | 11 maggio 2026, 11:31

Nuove finestre e luci, la primaria "Allievo-Franchetti" diventa più green e riduce le bollette [FOTO]

Taglio del nastro per i lavori di inaugurazione dell'istituto di via Randaccio 60

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per la rinnovata primaria "Allievo-Franchetti" di Torino, che diventa più "green", riducendo anche le bollette. Realizzata nei primi anni '80, la scuola di via Randaccio 60 è stato oggetti di interventi di riqualificazione realizzati da Iren Smart Solution e finanziati nell’ambito del progetto EfficienTo per migliorare: temperatura, isolamento e qualità degli ambienti.

I lavori 

Nel dettaglio è stato messo il cappotto termico su tutte le facciate, impermeabilizzato il tetto, sostituite tutte le finestre e porte certificate antincendio, installati i maniglioni antipanico e 140 termovalvole su tutti i termosifoni, sistemate le scale e cambiate tutte le luci con apparecchi a led.

Oltre 2 milioni

L'importo complessivo dei lavori è di oltre due milioni e 140mila euro. La conclusione della riqualificazione è stata festeggiata questa mattina con il sindaco Stefano Lo Russo, che ha scherzato con gli alunni dicendo: "è bello l'entusiasmo dei bambini: io alla vostra età non avevo voglia di andare a scuola, ma volevo giocare a pallone".  

3.500 nuovi alberi

"Le opere realizzate -  ha spiegato - consentiranno di avere ambienti più caldi in inverno e più freschi in estate, riducendo gli sprechi energetici e migliorando il benessere quotidiano di studenti e personale scolastico". L’amministratore delegato di Iren Smart Solutions Giovanni Chinosi ha chiarito come gli interventi di efficientamento energetico effettuati sulla "Allievo-Franchetti" equivalgono alla piantumazione di 3.500 nuovi alberi.

I commenti

A prendere poi la parola il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti: "Le scuole di questo quartiere non sono di serie B: da qui si può arrivare ovunque". Presenti al taglio del nastro anche l'assessore alla Politiche Educative Carlotta Salerno: "I soldi investiti nelle scuole sono spesi bene, per rendere più sicuri ed efficienti le aule dove fate lezione. La scuola è il prima vero motore di cambiamento ed equità della nostra città".

"Abbiamo deciso - ha sottolineato l'assessore alla Transizione Energetica Chiara Foglietta - di partire dagli edifici scolastici per mettere in campo i nostri interventi di efficientamento energetico: voi ragazzi siete il nostro presente e futuro".  

"La scuola - ha concluso la dirigente scolastica della Direzione Didattica Allievo Rosanna Gangi - è il luogo dove si formano cittadini consapevoli: oggi inauguriamo i frutti di un investimento concreto per l'educazione dei nostri alunni".

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Taglio del nastro per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Lo Russo

Cinzia Gatti

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