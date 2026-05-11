Corriere accoltellato e rapinato a Volpiano, ma non era vero: l'uomo si è inventato tutto per intascare l'incasso di giornata

"Mi hanno accoltellato e rapinato". Ma non era vero. Per questo motivo i carabinieri di Volpiano hanno denunciato il corriere 52enne di Chivasso, che lavora per una società di trasporti e logistica, che lo scorso 13 marzo aveva dichiarato di essere stato vittima di una rapina a opera di uno sconosciuto, che gli aveva portato via 1680 euro per poi darsi alla fuga.



Il caso aveva destato enorme scalpore e polemiche sulle condizioni di sicurezza in cui si trovano a operare questi lavoratori. Il racconto fatto dal corriere aveva fatto riferimento a un'aggressione subita mentre si trovava in via Udine, proprio a Volpiano. Mentre si trovava a effettuare delle consegne, era stato affrontato da un individuo a volto coperto, che gli aveva prima sferrato un fendente con un’arma da taglio all’addome e, subito dopo, si era impossessato del suo borsello contenente il denaro in contante.



La ferita riportata dall’uomo si era rivelata di lieve entità, ma il riscontro ai dubbi degli investigatori è emerso dall’analisi di alcune videocamere di sorveglianza di abitazioni private che hanno smentito la versione fornita dalla presunta vittima. Non c'era stato alcun incontro, né tantomeno aggressioni. Il corriere è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea che ha coordinato le indagini.