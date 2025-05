La Municipale ferma il concerto all'oratorio, Viale (Radicali): "Benevolenza invece per movida ed Aska"

"Chiedo -chiarisce Viale - la comunicazione urgente del sindaco in Sala Rossa. Non solo perché è previsto un nuovo concerto all’oratorio il 24 maggio, ma anche perché l’intervento stride con una presunta minore solerzia verso le esagerate violazioni della movida in Santa Giulia e una certa benevolenza passata verso i concerti di Askatasuna, locale che ora dovrebbe essere chiuso per bene comune".

Ad esprimere la propria solidarietà a Don Paolo la consigliera della Lega alla 7 Daniela Rodia, che ha annunciato di voler presentare anche un documento in Circoscrizione.