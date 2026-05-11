Approvato il calendario scolastico 2026-2027: in Piemonte si torna sui banchi il 14 settembre

E’ stato definito il calendario scolastico 2026-2027 . In Piemonte l’anno inizierà lunedì 14 settembre 2026 per terminare giovedì 10 giugno 2027 (mercoledì 30 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 173 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.

In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Le vacanze

Definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica:

- da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026 ponte dell’Immacolata

- da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2027 per le vacanze di Natale (le lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio)

- da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio per le vacanze di Carnevale

- da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo per le vacanze di Pasqua

- sabato 1° maggio per la Festa del Lavoro

- mercoledì 2 giugno per la Festa della Repubblica

- Festa del Santo patrono: qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica.

Cameroni: "Calendario costruito con attenzione"

«Il calendario scolastico rappresenta molto più di una semplice scansione di date: è l’organizzazione del tempo in cui crescono i talenti, competenze e futuro. Come Regione Piemonte abbiamo voluto definire un impianto equilibrato, capace di garantire continuità didattica, attenzione alle esigenze delle famiglie e qualità del percorso educativo. La scelta di far partire l’anno scolastico a inizio settimana non è casuale, ma pensata per garantire una ripartenza ordinata, evitando di spezzare i primi giorni di lezione e andando incontro alle esigenze organizzative delle famiglie. Allo stesso modo, abbiamo voluto valorizzare il periodo delle vacanze di Carnevale, consapevoli di quanto quei giorni rappresentino un momento importante per le famiglie, per il tempo libero e anche per il comparto turistico, a partire dalla montagna, che per il Piemonte è una risorsa strategica» dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

«È un calendario costruito con attenzione, equilibrio e buon senso, mettendo al centro studenti, famiglie e personale scolastico. La scuola resta il primo grande investimento sulla nostra comunità e sui giovani: è lì che si costruiscono opportunità e consapevolezze. Continueremo a lavorare per valorizzare gli studenti, mettendo al centro un’istruzione sempre più solida e moderna» conclude Cameroni.