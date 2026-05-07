A Collegno ritornano le aperture serali gratuite nei nidi comunali

In occasione della Festa della Mamma, la Città di Collegno rinnova un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie: l’apertura gratuita in orario serale dei Nidi comunali per bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi, con la possibilità di accogliere anche fratelli e sorelle più grandi. Un gesto concreto per offrire ai genitori qualche ora di respiro, tempo per sé o per la coppia, sapendo che i piccoli sono affidati a educatrici qualificate in un ambiente sicuro e familiare.

Dopo la prima serata di febbraio, dedicata a San Valentino, il secondo appuntamento è in programma venerdì 8 maggio, mentre il terzo si terrà a luglio. Partecipano all’iniziativa tutti e quattro i Nidi comunali: Arcobaleno, Salvo D’Acquisto, Mario Tortello e Daniela Celli, quest’ultimo inaugurato lo scorso settembre nel quartiere Borgata Paradiso. Al momento sono 47 le piccole e i piccoli partecipanti, di cui 14 fratelli e sorelle più grandi.

“Le famiglie ci raccontano spesso quanto sia difficile trovare un equilibrio tra lavoro, cura dei figli e mancanza di una rete di supporto – afferma il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone –. Non tutti possono contare sui nonni o su un aiuto esterno. Offrire un servizio gratuito, serale e di qualità significa riconoscere questa realtà e provare ad alleggerire, almeno per qualche ora, il carico quotidiano. I dati che raccogliamo ogni anno parlano chiaro: sono soprattutto le madri a vivere giornate da vere equilibriste, tra turni, orari che non coincidono, imprevisti e responsabilità che si sommano. Abbiamo scelto questa data proprio per riconoscere simbolicamente il loro impegno quotidiano. Offrire un servizio gratuito, serale e di qualità significa provare ad alleggerire, almeno per qualche ora, un carico che troppo spesso ricade sulle loro spalle”.

Le serate si svolgono dalle 19 alle 22.30 e sono pensate per far sentire i bambini a proprio agio: pizza e gelato, giochi, attività educative e momenti di socialità. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Aldia, già responsabile del post-nido comunale.

“Non è un semplice servizio di custodia, ma un’esperienza educativa costruita con cura – sottolinea Cavallone –. Le modalità sono state definite insieme alle educatrici, alla coordinatrice pedagogica e all’Ufficio Infanzia, per garantire serenità e continuità ai piccoli”.

“Le famiglie cambiano, i ritmi cambiano, e cambiano anche i bisogni – dichiara l’Assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo –. Con queste aperture serali vogliamo offrire un sostegno reale, che permetta ai genitori di ritagliarsi un momento di benessere personale senza sensi di colpa. È un modo per dire: non siete soli, la città è con voi”.

L’iniziativa conferma l’impegno della Città di Collegno nel garantire servizi educativi pubblici di alta qualità, accessibili e diffusi sul territorio. “Investire sui Nidi significa investire sul futuro della città – concludono Cavallone e Bertolo – Continueremo a farlo con convinzione”.