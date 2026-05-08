Fondazione Canavese 2030, oltre 700 studenti per la #Call for Ideas 2026:: i vincitori e gli interventi della giornata

Si è svolta ieri mattina, giovedì 7 maggio 2026, presso l'Auditorium Officina H di Ivrea, la terza edizione di Contaminazioni – #Call for Ideas , l'appuntamento annuale con cui Fondazione Canavese2030 coinvolge gli istituti scolastici superiori del Canavese in un percorso di co-progettazione territoriale. Oltre 700 studentesse e studenti degli istituti superiori del territorio hanno riempito la sala, insieme a docenti, dirigenti scolastici, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale. I saluti istituzionali sono stati portati dalla Vicesindaca della Città di Ivrea, Patrizia Del Santo. I lavori sono stati moderati dalla Direttrice Marzia A. Vinciguerra .

Quest'anno il tema è stato lo sport come leva educativa, sociale e di comunità, declinato nell'ambito del riconoscimento conferito a Terre del Canavese come Comunità Europea dello Sport ACES .

Il Canavese Experience Awards 2026 al Velodromo Francone

Ad aprire la cerimonia è stata la consegna del Premio Canavese Experience Awards 2026 al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, hub territoriale trentennale per il ciclismo canavesano e incubatore di sport, talenti e valori. Il premio è stato ritirato da Davide Francone, Presidente del Velodromo, affiancato da Giacomino Martinetto, Consigliere, e da Helen Ghirmu, Consigliera. Il premio è stato consegnato dal Presidente della Fondazione Fabrizio Gea.

Il Presidente Gea ha sottolineato come il Velodromo Francone sia anzitutto un luogo fatto di persone, passione ed entusiasmo, e come la collaborazione con la Fondazione si traduca in azioni concrete: il Velodromo gestisce un Centro di Avviamento alla Pista in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, che ha formato molti giovani campioni del territorio; gli è stato dedicato un box all’interno degli itinerari della Guida alle Eccellenze del Canavese 2026 . "Il Velodromo Francone -ha spiegato Gea - incarna il significato più profondo della statuetta simbolo della Fondazione che consegniamo ogni anno con i Canavese Awards: una tensione costante verso l'alto, una visione proiettata al futuro. Non è un riconoscimento al passato ma un riconoscimento a chi ogni giorno lavora perché il Canavese sia un posto migliore in cui crescere e vivere".

I premi della Call for Ideas 2025-2026

La cerimonia di premiazione ha visto quattro istituti superiori del Canavese protagonisti.

Il primo premio (contributo di 3.000 euro) è andato all'I.I.S. "Camillo Olivetti" di Ivrea con il progetto "Oltre la rete... Pallavolo Inclusiva" : sport come linguaggio universale capace di abbattere barriere e favorire la partecipazione di tutti, incluse le persone con disabilità.

Il secondo premio (2.000 euro) e la Menzione Speciale sono andati all'I.I.S. "Aldo Moro" di Rivarolo Canavese con il progetto "A spasso con Aldo" : una proposta innovativa per scoprire il Canavese e i luoghi dello sport attraverso il metaverso, con un forte potenziale di sviluppo nella prossima edizione dedicata al digitale. A conclusione dei lavori, il Velodromo Francone ha annunciato spontaneamente un contributo aggiuntivo di 1.000 euro a sostegno di questo progetto.

Il terzo premio ex aequo (500 euro ciascuno) è andato all'I.I.S. "Piero Martinetti" di Caluso con "Canavese in sella" — un itinerario cicloturistico tra luoghi di interesse storico e paesaggistico — e all' I.I.S. "Giovanni Cena" di Ivrea con "L'Ivrea che non conosco" , un percorso di riscoperta dei luoghi meno noti della città.