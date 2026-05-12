Bagno autopulente e più accessibile: intervento in partenza a Cavour

Un nuovo bagno pubblico è in arrivo per piazza Terzo Reggimento Alpini. Alla sostituzione dei servizi igienici dell’area del Gerbido, infatti, il Comune di Cavour ha deciso di destinare una parte del contributo del fondo di sviluppo e coesione che permetterà di riqualificare piazza IV Novembre e piazza don Amore.

Gli interventi che partiranno a metà maggio sono stati affidati alla ditta Cornaglia di Caraglio mentre il progetto, realizzato dallo studio associato Donzino-Chiabrero di Cavour, è stato presentato in coda al Consiglio comunale di giovedì 30 aprile.

L’attuale struttura, che si trova in una delle piazze che ospitano diversi eventi del paese, sarà sostituita con una più grande e accessibile anche alle persone con disabilità. Sarà autopulente dopo ogni utilizzo e il suo impatto visivo all’interno della piazza verrà mitigato. “Alle barre che escono del muretto in cemento armato che lo circonda sarà fissata una rete su cui verranno fatte crescere piante rampicanti di falso gelsomino” spiega l’architetto Simone Donzino.