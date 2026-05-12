Demenze e disturbi del comportamento: incontro aperto in Circoscrizione 7

Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla prevenzione e al confronto su un tema sempre più attuale e delicato come quello delle demenze e dei disturbi del comportamento. È questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dalla Cooperativa Nuova Assistenza insieme alla Circoscrizione 7, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 16 presso la sala della Rsa Piccola Mole, in Lungo Po Antonelli 59.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e nasce con l’intento di offrire uno spazio di approfondimento rivolto non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche ai familiari, ai caregiver e a tutti coloro che ogni giorno si confrontano con le problematiche legate al decadimento cognitivo e ai disturbi comportamentali nelle persone anziane.

Durante l’incontro interverranno professionisti specializzati in geriatria e psicologia, che affronteranno i principali aspetti legati alle demenze: dai segnali iniziali della malattia alle strategie di gestione quotidiana, passando per il supporto alle famiglie e l’importanza di una presa in carico tempestiva. Al termine dell’evento sarà inoltre offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.