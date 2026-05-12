Politiche giovanili: la Regione Piemonte approva il piano finanziario 2026

La Regione Piemonte ha approvato il piano finanziario 2026 relativo all'iniziativa "Piemonte per i Giovani". Il provvedimento consente lo scorrimento della graduatoria dell’anno precedente, destinando i fondi ai 22 progetti che nel 2025 erano stati giudicati idonei ma non avevano ricevuto il contributo per mancanza di copertura finanziaria.

L'estensione dei finanziamenti permetterà di dare avvio a interventi sulle politiche giovanili in diversi territori regionali inizialmente rimasti esclusi.



"Il provvedimento che abbiamo approvato in Giunta regionale, mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro tra fondi statali e cofinanziamento regionale. – dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione Piemonte - La proposta sarà ora trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la verifica finale e l’assegnazione delle risorse. Una volta concluso l’iter ministeriale, la Regione Piemonte potrà procedere allo scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare così tutti i progetti rimasti in attesa.

"Abbiamo scelto di non lasciare indietro progetti validi e territori che avevano creduto in questo bando. – continua Chiarelli - Dietro quei 22 progetti ci sono Comuni, associazioni, educatori e soprattutto tanti giovani che chiedono occasioni concrete di partecipazione, crescita e inclusione. Il grande numero di domande ricevute ci ha confermato quanto esista nei territori un bisogno reale di politiche giovanili vicine alle comunità e capaci di creare opportunità vere. Per questo abbiamo lavorato per reperire nuove risorse e dare continuità a un percorso che riteniamo strategico per il futuro del Piemonte. Investire sui giovani significa investire sulla vitalità dei nostri territori, contrastare isolamento e fragilità sociale e costruire comunità più forti", conclude Chiarelli.



