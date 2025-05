Sciopero dei precari dell'università, bloccato l'ingresso al Castello del Valentino

Non si fa lezione, questa mattina, al Castello del Valentino. La sede di architettura del Politecnico è stata bloccata dall'Assemblea Precaria Universitaria, col supporto di collettivi studenteschi come After Polis, Cambiare Rotta, Studenti Indipendenti, Cua e i settori scuola e università dei sindacati CGIL, USB e Cub. Docenti a contratto e dottorandi hanno scioperato, sospendendo le lezioni e la ricerca in protesta contro la Riforma Bernini e le spese pubbliche in guerra e armi.

Al Castello, solo qualche timida protesta di alcuni studenti e lavoratori che avrebbero voluto entrare, ma la protesta si è svolta in tranquillità. Dalle 14:30 i manifestanti si muoveranno in corteo per portare lo sciopero in strada e verso le sedi universitarie. Il percorso infatti prevede di passare da Fisica in via Pietro Giuria per poi percorrere via Madama Cristina e sostare a Palazzo Nuovo, Palazzo Venturi in via Verdi e terminare nel Rettorato.