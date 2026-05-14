Il maltempo flagella Torino: emergenza anche al Salone del Libro, evacuati il Bookstock e l’Arena. Deviati bus e tram

Il maltempo colpisce duramente Torino Sud, in questo pomeriggio di metà primavera. E a farne le spese di vento forte e pioggia battente c'è anche il Salone del Libro, dove a causa delle forti raffiche sono stati evacuati il Bookstock e l’Arena dove si svolgono gli eventi dedicati e gestiti dai ragazzi che sono stati fatti spostare nel Padiglione 3.

Dopo un’ora di chiusura precauzionale, l'area ha riaperto riprendendo la normale programmazione. Nessun incontro è stato quindi annullato. Il Book Party di lettura silenziosa del Circolo dei lettori, invece, è spostato dalla Pista 500 all’interno della Pinacoteca Agnelli.

Fuggi fuggi generale e disagi

I Vigili del fuoco e i sanitari sono intervenuti per radunare e far uscire i visitatori. Nel giro di pochi minuti, infatti, il sole e il bel tempo di questa mattina sono diventati solo un ricordo, mentre nel frattempo pioggia e vento hanno fatto cadere alcune piante e barriere di metallo esterne che definiscono l’area del Salone, prontamente rimesse a posto dagli organizzatori. Il maltempo tuttavia ha creato un fuggi fuggi generale di pubblico.

Momenti di disagio si sono avuti anche nelle vie e nelle zone circostanti il Lingotto. Le forti raffiche hanno fatto cadere rami anche di una certa dimensione lungo via Pio VII, mentre tutto intorno le folate facevano sollevare in aria oggetti e addirittura spazzatura che andava a colpire le auto in transito.

Alcuni cantieri (per esempio uno in strada Castello di Mirafiori) hanno visto ribaltate le recinzioni che ne delimitano i confini, mentre in breve tempo i marciapiedi e le strade sono diventate una distesa di foglie strappate dalla furia del vento. In strada del Drosso, all'istituto Majorana, si è staccata invece una grondaia.

Nella zona Crocetta, all'angolo tra corso Einaudi e corso Re Umberto, la caduta di un albero ha coinvolto anche i cavi del tram. Interventi sono in corso anche in via Aosta e via Brione per lamiere e serramenti pericolanti a rischio distacco.

Grosso albero caduto in corso Giulio

Il vento ha causato danni anche sul controviale di corso Giulio Cesare dove un grosso albero è caduto improvvisamente al suolo. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada.

A causa dell’emergenza è stato chiuso al traffico il tratto tra via Priocca e la chiesa di San Gioacchino. “Questo incidente - attacca la consigliera della Lega della 7, Daniela Rodia - è figlio delle mancate manutenzioni. Lo dimostrano le pessime condizioni delle radici”.

Problemi anche nella zona di corso Belgio

Disagi anche in corso Belgio, dove a causa del forte vento sono caduti numerosi rami sulle auto in sosta a bordo strada e su una parte della carreggiata. "Come ampiamente annunciato dai report del Servizio Alberate del Comune, queste piante - commentano il presidente della 7 Luca Deri e la consigliera dem Marta Sara Inì - sono ormai arrivate a fine vita e l'intero corso necessita di una profonda riqualificazione". "Purtroppo - proseguono i due esponenti del PD - il progetto di rigenerazione presentato dal Città negli anni scorsi è stato bloccato pretestuosamente da un gruppo di persone, che ha preferito lo status quo piuttosto che eliminare le barriere architettoniche e piantare dei nuovi alberi".

Deviate numerose linee della Gtt

Sempre a causa delle condizioni meteo avverse, la Gtt ha dovuto deviare su percorsi alternativi le linee 15 - 16 (circolare destra e sinistra) e 52.