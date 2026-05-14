Controlli anti 'lucciole' attorno al parco di Stupinigi e multe ai 'furbetti dei monopattini'

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, la Polizia locale di Nichelino è stata impegnata in una serie di operazioni di controllo straordinario del territorio, in collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri.

Controlli anti 'lucciole' attorno al parco di Stupinigi

Le prime verifiche hanno interessato il perimetro della Palazzina di Stupinigi e il parco limitrofo "I Tronchi". Sono state identificate e allontanate alcune prostitute, anche a bordo di veicoli, a carico dei quali sono state contestate violazioni per divieto di sosta e in particolare 3 di questi sono stati sanzionati per l'omessa revisione. Un cittadino extracomunitario risultato non in regola con i documenti è stato accompagnato in caserma per le opportune verifiche.

A Nichelino nel mirino i 'furbetti dei monopattini'

Nel tardo pomeriggio i controlli si sono spostati in citta', in via XXV Aprile e alla rotonda di via Cuneo, dove sono stati sanzionati alcuni conducenti di monopattini per guida senza casco. Dal controllo di un veicolo, e' emerso che il conducente era privo della patente di guida e di assicurazione valida, pertanto il veicolo è stato sequestrato.

Durante tutta la giornata sono stati circa un centinaio i soggetti identificati e controllati.