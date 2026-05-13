I fondi negoziati in Borsa diventano attivi: la nuova frontiera

Un fondo negoziato in borsa è un veicolo di investimento ideato per investire su indici azionari e, come un fondo gestito attivamente, diversifica il capitale acquistando più titoli e non uno solo. Un fondo negoziato in borsa, però, può essere acquistato e venduto come le azioni, invece un fondo gestito richiede tempo per allocare e ritirare il proprio denaro.

I fondi negoziati in borsa, in breve ETF, sono più rigidi dei fondi gestiti poiché possono investire soltanto sulle azioni elencate nell’indice senza possibilità di discostarsi.

Da qui l’idea di far evolvere lo strumento in un ibrido, un veicolo di investimento capace di mantenere tutti i vantaggi di un ETF (compravendita istantanea, diversificazione) e di incorporare la gestione attiva di un fondo comune.

Nascono così gli ETF attivi come ponte tra due modi di gestire la liquidità degli investitori. Un ponte in fase di perfezionamento e che ora conosceremo meglio.

Gli ETF attivi per cogliere più opportunità

Gli ETF attivi nascono per aiutare gli investitori a cogliere più opportunità dai continui cambi di fronte dei mercati finanziari. Per renderlo possibile i Gestori hanno deciso di utilizzare gli indici come puro riferimento settoriale, ma nei fatti è il team di economisti e analisti finanziari che gestisce il fondo a: selezionare i titoli da includere, modificare l’esposizione ad alcune aree geografiche, aumentare o diminuire il rischio tenendo conto del contesto.

La costruzione del veicolo di investimento ricalca la forma passiva formando un basket di titoli, tuttavia l’obiettivo non è più restare fedeli all’indice di riferimento, ma battere l’indice. Ecco dunque la necessità di aggiungere più liquidità e aggiornare frequentemente il paniere alla luce dei dati quantitativi e macro raccolti.

Dal punto di vista della negoziazione dicevamo che non vi è alcuna differenza tra ETF passivi e attivi, entrambi sono accessibili attraverso un broker online che mette a disposizione dei propri clienti gli ETF investimenti esposti a un’ampia gamma di settori industriali e temi.

Esempi pratici di fondi negoziati in borsa gestiti attivamente

Prendiamo come esempio un ETF che ha come riferimento il settore sanitario. Nella forma passiva l’ETF è costretto a investire sui titoli che fanno parte dell’indice a cui è legato.

Nella forma attiva, invece, l’ETF può spaziare e quindi aggiungere società quotate che operano in temi promettenti per il futuro prossimo dell’assistenza sanitaria o la cura di malattie: oncologia mirata, terapia genica, biopsia liquida, malattie orfane, trattamento dell’obesità.

Quando si guarda al futuro si pensa spesso alla sostenibilità energetica, con soluzioni che in alcuni casi possono arrivare da società emergenti. Un ETF attivo collegato al tema della generazione di energia da fonti sostenibili può cogliere il progresso tecnologico in tempo, tramite il lavoro di scandaglio dei gestori del fondo.

I fondi negoziati in borsa si trasformano quindi da passivi in attivi per reggere meglio agli improvvisi cambi di scenario a cui negli ultimi tempi ci siamo quasi abituati. I rischi tipici di ogni investimento restano, ma la facilità di accesso e la possibilità di comprare e vendere all’istante da una piattaforma di trading, è un asso nella manica che manda KO i fondi comuni di investimento.



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