Il risveglio delle "piccole": in Piemonte sono 6 su 10 le pmi che investono in digitale (e hanno pure un responsabile per il "progresso")

Se è vero che nelll'arco di dieci anni possono cominciare a vedersi gli effetti concreti di un investimento, allora si può dire che ci siamo. In Piemonte 6 pmi su 10 investono intensamente nel digitale, il 71% ha un responsabile per l’Information Technology e gli investimenti su formazione e valutazione delle competenze è superiore alla media nazionale. Sono queste alcune delle evidenze del congresso ‘Piemonte digitale, la nuova rotta’ organizzata dal Digital Innovation Hub di Piemonte e Valle d’Aosta (Dihp), in collaborazione con Deloitte e Intesa Sanpaolo Innovation Center, a dieci anni dal varo del Piano Industria 4.0.

“Ora che anche Transizione 4.0 si avvia nelle prossime settimane a terminare, abbiamo voluto rilanciare il ruolo del Dihp che nei suoi primi dieci anni di operatività ha supportato 713 imprese piemontesi e valdostane, di cui oltre cento nel 2025. Appare evidente come i fabbisogni delle imprese legati alla transizione digitale siano infatti in costante crescita ed evoluzione. Ecco perché abbiamo deciso di dare nuove gambe al Dihp, vogliamo continuare ad essere una ‘porta di accesso’ al mondo delle tecnologie digitali, stimolando ma anche ascoltando qual è la domanda di innovazione in essere delle imprese verso standard più elevati” ha spiegato Barbara Graffino, imprenditrice nel settore digitale e da qualche settimana presidente del Dihp, dove è affiancata da Paolo Balistreri, dal 2007 segretario generale di Confindustria Piemonte.

“Il Digital Innovation Hub di Piemonte e Valle d’Aosta per le imprese rappresenta una risorsa preziosa su cui investiamo come sistema confindustriale macroregionale attraverso tutte le associazioni territoriali. Le collaborazioni con le imprese del settore digitale e con gli altri operatori di sistema di questo comparto presenti nelle nostre due regioni, garantirà un ulteriore ampliamento dell’offerta di servizi e soluzioni, in tempi rapidi e pienamente allineati alle reali esigenze delle imprese. L’innovazione digitale è infatti sempre più indispensabile per sviluppare nuovi investimenti, una leva imprescindibile per garantire la crescita del nostro tessuto economico, anche in una fase così complessa a livello geopolitico” hanno dichiarano Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte e Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d’Aosta, in avvio dei lavori.

“L’innovazione si conferma una leva fondamentale di trasformazione e crescita per rafforzare la competitività del sistema produttivo” ha affermato Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, all’apertura dei lavori. “Per questo supportiamo le imprese in percorsi di innovazione, promuovendo l’adozione di nuove tecnologie e nuovi modelli di business, e abilitiamo iniziative di ecosistema con istituzioni, università, centri di ricerca, acceleratori, imprese e associazioni di categoria come Confindustria, per generare valore sui territori. L’evento di oggi rappresenta un’importante occasione di confronto in uno scenario economico complesso in cui è sempre più centrale accelerare l’adozione dell’innovazione attraverso collaborazioni e sinergie”.