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Economia e lavoro | 12 maggio 2026, 15:47

Edilizia, firmato a Torino il contratto di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale per le pmi edili

Collegio edile Api Torino: "Strumento contrattuale per far crescere la loro competitività". Soddisfatti anche i sindacati

Firmato il contratto per la categoria delle pmi edili

Firmato il contratto per la categoria delle pmi edili

Firmato a Torino il Contratto Integrativo provinciale per le aziende che applicano il contratto Confapi ANIEM CCNL Edilizia: un significativo e fondamentale passo in avanti nelle relazioni sindacali del settore, nell’interesse delle aziende e dei lavoratori, compiuto dal Collegio Edile Confapi-ANIEM Torino e da FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL. L’accordo, per la prima volta a Torino, completa ed armonizza, sul territorio, il regime contrattuale del CCNL Confapi ANIEM Edilizia.

“Si tratta di un importante e storico passo in avanti per le nostre imprese che vedono così riconosciuta la loro autonomia contrattuale territoriale”, commenta Marco Razzetti, Presidente del Collegio Edile ANIEM Torino, che aggiunge: “Abbiamo fornito alle aziende che applicano il CCNL Confapi ANIEM e ai loro lavoratori, lo strumento territoriale che fino ad oggi è mancato per garantire loro competitività e tutele adeguate in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Ad essere interessate sono oggi le PMI edili che applicano oppure che possono applicare il nostro contratto e che rappresentano una parte fondamentale del sistema delle costruzioni sul nostro territorio. Con questa firma si apre una stagione nuova per le piccole e medie imprese edili del torinese”.

“L’intesa raggiunta – afferma il segretario generale FENEAL-UIL Piemonte, Claudio Papa – ha l’obiettivo di armonizzare il regime contrattuale applicabile ai lavoratori e alle lavoratrici delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Torino che applicano, o intendono applicare, il Contratto Collettivo Nazionale e il relativo Contratto Collettivo Integrativo Territoriale. È una firma storica. È un passaggio fondamentale, compiuto ora per tutta l’area etropolitana di Torino e presto ci auguriamo anche nel resto del Piemonte, per rafforzare l’unitarietà del sistema bilaterale edile locale e garantire uniformità di trattamento a lavoratori e lavoratrici. Un passo importante nelle relazioni sindacali del settore, un dialogo con Aniem-Confapi Torinese, che ci auguriamo che possa proseguire anche per il futuro”.

“Siamo soddisfatti per il lavoro svolto dalla FENEAL-UIL e dalle altre sigle sindacali e dalle associazioni datoriali che ha portato a un risultato storico, che potrà essere d’esempio per molti altri territori nel resto del Piemonte e in Italia – aggiunge il referente territoriale FENEAL-UIL di Torino, Giuseppe Fiorenza – e che contribuisce concretamente a rafforzare diritti e tutele per tutti coloro che lavorano nell’edilizia, promuovendo legalità e dignità del lavoro”.

Per FILCA-CISL di Torino il Segretario Generale Vittorio Di Vito e il Segretario Aniello Liguori, affermano: “Il confronto tra le parti, pur in alcuni momenti acceso, si è sempre svolto in maniera costruttiva e con l’obiettivo comune di garantire il bene del settore. Il contratto provinciale affronta infatti temi centrali per il comparto, a partire dalla garanzia di un trattamento economico e normativo omogeneo per tutti i dipendenti dell’edilizia Torinese, dal rafforzamento della sicurezza sul lavoro e dal contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale. L’intesa conferma inoltre la volontà di mantenere aperto un dialogo costante tra organizzazioni sindacali e parti datoriali. FILCA-CISL ribadisce la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione per assicurare maggiori tutele ai lavoratori dell’intero settore edile”. Per FILCA-CISL tra i principali punti contenuti nell’accordo figurano il regolamento relativo a diaria e trasferta, l’indennità mensa e l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), aspetti che incidono concretamente sulla vita quotidiana dei lavoratori coinvolti. “Questo contratto rappresenta un passo fondamentale nel percorso che le organizzazioni sindacali stanno portando avanti a livello provinciale per rafforzare la tutela del lavoro e contrastare le imprese che non operano correttamente nel rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori. L’accordo segna quindi un importante avanzamento nelle relazioni sindacali del territorio e pone le basi per una maggiore equità, sicurezza e qualità del lavoro nel comparto delle costruzioni della provincia di Torino”, sottolinea FILCA CISL.

Anche per la FILLEA-CGIL Torino e Piemonte, si tratta di un importantissimo accordo. Massimo Cogliandro, Segretario Generale della categoria degli edili della Cgil, dichiara: “Si tratta di un accordo importante, intanto, perché contiene salario variabile, in favore dei lavoratori, legato all’andamento del settore, con aumenti mensili previsti, fino ad un massimo del 4%. Un accordo che consolida e rafforza il sistema della bilateralità edile Torinese. Massima priorità ai temi della trasparenza, regolarità e formazione. Abbiamo già concordato con le controparti della piccola industria, una serie di prossimi incontri, con l’obiettivo di costruire protocolli, specifici che abbiano al centro proprio questi temi”.

Massimiliano Sciullo

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