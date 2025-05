Cade da quattro metri di altezza: operaio 26enne trasportato d'urgenza al Cto

Un operaio edile di 26 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, a Spineto, frazione di Castellamonte, a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane - secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa - è precipitato per circa quattro metri all'interno di un cascinale in ristrutturazione.

Trasportato d'urgenza con l'elicottero al Cto

Soccorso dal personale del 118 è stato elitrasportato al Cto di Torino e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano carabinieri e tecnici dello Spresal

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea e degli ispettori dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente.