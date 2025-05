La metro 1 fino a Rivoli: Roma stanzia 24.5 mln per arrivare a Cascine Vica

Da Roma arrivano buone notizie per Torino. Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato l'ok alla delibera per lo stanziamento di 24.5 milioni, necessari per coprire parte degli aumenti per il prolungamento della linea 1 della metro fino a Cascine Vica. Soldi frutto dell'avanzo dei lavori per la tratta Lingotto-Bengasi, che verranno spostati ed usati per fare arrivare la metropolitana a Rivoli.

4 nuove stazioni

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante la visita a Torino dello scorso 1° aprile, aveva già garantito l'impegno a trasferire i risparmi: era stato il Comune di Torino a chiedere di poter utilizzare questi fondi. La scorsa settimana l'assessore Chiara Foglietta era poi andata a Roma in audizione presso il Cipess, da cui oggi pomeriggio è arrivato il via libera.

Con questo stanziamento sarà possibile così proseguire i lavori di prolungamento della metro 1, con il completamento delle quattro nuove stazioni Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica.

I commenti

“Si tratta di un passaggio fondamentale – commenta il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Alessandro Morelli – che dimostra l’attenzione concreta del Governo per le esigenze dei territori e per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche nelle grandi aree urbane”.

Soddisfatti i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto: "Si tratta di un passaggio decisivo per un’opera strategica attesa da anni dal nostro territorio".

"Si compie un passo determinante - aggiunge l'assessore regionale alla Logistica Enrico Bussalino - verso il completamento della linea 1 della metropolitana di Torino, un'infrastruttura importante non solo per il capoluogo, ma per l’intera regione".

8.5 milioni per corso Francia

A questi fondi si aggiungono gli 8.5 milioni già stanziati in Finanziaria grazie all'impegno sempre della Lega, che potranno essere usati per la riqualificazione di corso Francia nei comuni di Collegno e Rivoli. Il costo complessivo del cantiere è di circa 300 milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda la linea 1, Torino ha presentato istanza al Ministero delle Infrastrutture per l’assegnazione delle risorse per il finanziamento di interventi destinati al trasporto rapido di massa. L'obiettivo è ottenere i fondi per l'acquisto di dodici nuovi treni, essenziali per l’estensione ad ovest della metropolitana dalla stazione di Cascine Vica a Rivoli Centro.

“Il bando è ancora in corso, - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - ma auspichiamo anche qui un risultato positivo”.