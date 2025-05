Fumogeni e proteste di studenti e pro Pal contro l'università: "Geuna, il Rettore della vergogna"

Universitari e movimenti studenteschi sono scesi in piazza per contestare il rettore uscente di Unito, Stefano Geuna, accusato di non aver preso una posizione chiara né sul conflitto tra Palestina e Israele, né sugli scontri tra polizia e studenti avvenuti al campus Luigi Einaudi. "Geuna, il Rettore della vergogna"

Geuna, definito nel corso del presidio come il "Rettore della vergogna", in carica dal 2019 e arrivato ormai a fine mandato, è stato simbolicamente "salutato" con striscioni ironici e cori di protesta. Gli studenti lo accusano di aver scelto il silenzio proprio quando l’università avrebbe dovuto, a loro dire, schierarsi in difesa dei diritti e della libertà di espressione. Il presidio partito dal rettorato

Il presidio è partito dal rettorato dell’Università di Torino, in via Po 17. Al grido di "Palestina libera", una trentina di studenti hanno dato vita a una manifestazione vivace e determinata, riportando al centro del dibattito il conflitto in Medio Oriente e i rapporti tra il mondo accademico e le istituzioni israeliane. Slogan, volantini e contestazione

Volantini appesi alle finestre dell'ufficio del rettore e slogan lanciati al megafono hanno scandito la protesta. Alcuni manifestanti, megafono alla mano, hanno preso la parola: "Il presidio prosegue e intanto il rettore non ha fatto nulla per cessare la complicità con il genocidio che sta avvenendo in Palestina. Da oltre un anno, tra proteste e occupazioni, chiediamo all'Università di Torino di chiudere i rapporti con le aziende che foraggiano Israele di armi e che usurpano le nostre università".