In 1.500 per ottenere la casa popolare da ristrutturare. A Torino altre 100 appartamenti in autorecupero

Oltre 1.500 domande per ottenere un alloggio popolare a Torino da ristrutturare. E' questo l'esito del bando scaduto ieri e promosso da Atc, che negli scorsi mesi ha pubblicato un avviso pubblico per "mettere sul mercato" 150 appartamenti in autorecupero, cioè non assegnabili perché bisognosi di piccoli interventi di manutenzione. I lavori, effettuati e pagati dall'inquilino verranno, poi scalati successivamente dall' affitto.

Altri 100 alloggi disponibili

Una misura voluta dall'assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, che consente di evitare che gli appartamenti siano occupate abusivamente, oltre a permettere a centinaia di famiglia in lista di attesa di ottenere un tetto.