Fondazione Ufficio Pio: nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, Davide Porporato è il nuovo presidente

Il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo ha rinnovato le cariche istituzionali della Fondazione Ufficio Pio, ente strumentale che sostiene le persone e le famiglie in situazione di vulnerabilità e disagio sociale ed economico con particolare riferimento all’area metropolitana torinese.



Davide Porporato è stato nominato quale nuovo Presidente della Fondazione Ufficio Pio. Insieme al presidente comporranno il Consiglio di amministrazione Valentina Battiloro e Romilda Tafuri, rinnovate per un secondo mandato, Hanane Makhloufi e Marzia Sica con la carica di Consigliera delegata.

È stato confermato nel suo incarico il direttore, William Revello, nel ruolo dal 2023.

Il nuovo Consiglio di amministrazione durerà in carica per quattro anni.

Davide Porporato è professore Ordinario di Antropologia culturale all’Università del Piemonte Orientale. È delegato del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale all’inclusione, alla disabilità e al diritto allo studio e presidente delle Commissioni Inclusione, Disabilità e DSA e Diritto allo studio dello stesso Ateneo. È delegato nelle Commissioni della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per le Tematiche di Genere, Housing Universitario e nella Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità.

È componente del consiglio direttivo del Teaching and Learning Center – Centro per la Didattica Innovativa dell’Università del Piemonte Orientale. È Vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU).

“È per me un onore assumere la Presidenza di una istituzione che rappresenta uno straordinario riferimento sociale e un patrimonio storico per il territorio, distinguendosi per il suo operato filantropico – afferma il nuovo presidente della Fondazione - Sono certo che il nuovo Consiglio di Amministrazione assicurerà il massimo impegno e una collaborazione costante per il perseguimento delle finalità istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi comuni”.

Valentina Battiloro è Direttrice dell’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche e referente scientifica del progetto CAPIRe. Dal 2018 è responsabile del percorso di accompagnamento alla valutazione per la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. Dal 2021 è docente a contratto per il corso di “Analisi delle politiche pubbliche” presso l’Università di Milano Bicocca. Esperta nel disegno e nella gestione di progetti di ricerca, è costantemente impegnata in attività formative sulla valutazione delle politiche pubbliche e autrice di numerosi contributi sul tema. Dal 2023 Consigliera di Amministrazione della Fondazione Ufficio Pio.

Hanane Makhloufi è fondatrice e Presidente di Sanduq Edicola Collettiva, uno spazio di rigenerazione urbana di una ex edicola in San Salvario Torino. È coordinatrice del Black History Month Torino, un festival che celebra la cultura e l’appartenenza afrodiscendente, ed è curatrice di mostre d’arte contemporanea, con una predilezione per la fotografia. È autrice di poesie e scrittrice, la sua ultima pubblicazione dentro l’antologia Oceani allo specchio (Radici Edizioni 2026). Attiva nella promozione dei diritti umani, in particolare delle donne con background migratorio, è impegnata nei processi di cambiamento delle narrazioni obsolete e nel superamento dei pregiudizi.

Marzia Sica opera da tempo in Fondazione Compagnia di San Paolo, in qualità di responsabile dell’Obiettivo Persone, l’area in cui vengono gestiti tutti gli interventi in campo sociale ed educativo della Fondazione. Ha un’esperienza pluriennale di gestione di progetti complessi nel campo sociale, educativo e di sviluppo locale, per conto di fondazioni, organizzazioni internazionali (UNDP e UE), ONG e altri soggetti del mondo della cooperazione decentrata. Partecipa a organismi di governance di diverse fondazioni e organizzazioni della società civile, a livello nazionale, europeo e internazionale che si occupano di welfare e diritti. Ha avuto l’opportunità di vivere e lavorare in numerosi Paesi del mondo.

Romilda Tafuri, Prefetto della Repubblica in quiescenza, ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato nel Ministero dell’Interno. Nel corso del suo lungo percorso professionale ha diretto la quasi totalità degli Uﬃci della Prefettura di Torino, con incarichi in vari settori strategici, quali rapporti con autonomie locali, sicurezza, immigrazione ed enti non profit. È stata Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Genova e, successivamente, Prefetto di Rovigo, Alessandria e Cagliari. Ha svolto incarichi di docenza presso la Luiss nel Master MAGO. È Consigliere Nazionale dell’ANFACI (associazione dei Prefetti). Nel 2019 è stata insignita dell’onorificenza di Grande Uﬃciale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2022 è Consigliera di Amministrazione della Fondazione Ufficio Pio.



Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

Prof. Davide Porporato (Presidente)

Dott.ssa Marzia Sica (Consigliere Delegato)

Dott.ssa Valentina Battiloro

Dott.ssa Hanane Makhloufi

Dott.ssa Romilda Tafuri

Collegio Sindacale

Dott. Paolo Ceruzzi (Presidente)

Dott.ssa Marina Fornero

Dott.ssa Laura Zucchetto

